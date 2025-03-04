Минцифры оценило ежегодный ущерб от киберпреступлений в 160 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

«Объем наносимого ущерба: разные оценки, но, по нашей оценке, это не менее 160 млрд [рублей] прямого ущерба, а, по отдельным оценкам, это примерно 250 млрд в год», – цитирует замглавы ведомства ТАСС.

Лебедев отметил, что в 2024 году количество преступлений в ИТ-сфере увеличилось на 34,8% по сравнению с 2023 годом и составило 677 тыс. эпизодов.

По его словам, 70,2% преступлений связаны с кражами или мошенничеством. Он указал на важность противодействия этим угрозам.

Заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев заявил, что Центробанк разрабатывает технологические меры для предотвращения установки вирусных программ. Он выразил надежду на поддержку со стороны банков и отметил, что возможно, потребуется вмешательство законодательных органов.

Генеральная прокуратура ранее заявляла, что в стране в 2024 году число зарегистрированных телефонных мошенничеств выросло на 15%, достигнув 130 тыс. случаев.