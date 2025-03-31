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Землю с «Дороги жизни» в Ленинградской области доставили в музей ДНР
Участники автопробега из Ленинградской области передали землю с «Дороги жизни» в Донецк
В Донецке в Музее Великой Отечественной войны торжественно приняли капсулу с землей с «Дороги жизни», которую доставили участники автопробега из Ленинградской области.
Участники автопробега «Дорога жизни объединяет» доставили капсулу с землей с легендарной «Дороги жизни» в Музей Великой Отечественной войны в Донецке, передает ЛИЦ.
Церемония передачи прошла на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР. Это мероприятие состоялось в рамках международного патриотического проекта «Побратимы-Победители».
В митинге участвовали представители культурных общин из Ленинградской области, Петербурга, а также Донецкой и Луганской народных республик. Торжественное событие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юрий Паламарчук, инициатор автопробега, отметил, что «Дорога жизни» из Ленинградской области передает эту реликвию на хранение в музейно-мемориальный комплекс ДНР.
Паламарчук подчеркнул важность акции, объединившей представителей разных регионов. Он выразил уверенность, что «ничто не забыто и никто не забыт». Представитель музея отметила, что «эта священная реликвия будет размещена в экспозиции музея Великой Отечественной войны».
Проект «Побратимы-Победители» объединяет Россию, Белоруссию и Монголию и призван сохранить память о подвигах в борьбе с фашизмом. С каждым днем к проекту присоединяются новые города и регионы.