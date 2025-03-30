Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
В Москве началось прощание с военным корреспондентом Анной Прокофьевой
В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей при исполнении профессионального долга.
Венок от президента России Владимира Путина прислали на прощание с погибшей военкором Анной Прокофьевой, которое проходит в Москве, передает РИА «Новости».
Как передает ТАСС, в церемонии прощания на Троекуровском кладбище участвовали не только близкие и коллеги Анны Прокофьевой, но и ветераны, участники специальной военной операции, а также зрители, которые ценили ее репортажи.
Боец штурмовой бригады «Ветераны» с позывным «Серый» рассказал, что Прокофьева часто приезжала к ним с 2022 года, привозя не только репортажное оборудование, но и необходимую помощь в виде продуктов и дронов. «Она была нашим боевым товарищем, мы относились к ней не как к корреспонденту, а как к другу», – отметил «Серый».
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в своей речи подчеркнул, что Анна была человеком, который жертвовал собой ради других. Он отметил, что такие люди первыми бросаются на помощь и защищают справедливость, а цивилизация движется вперед благодаря им. Эрнст выразил благодарность ее родителям и времени, что они имели возможность пересечься с ней и работать вместе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. В связи с ее гибелью было заведено уголовное дело по статье об убийстве. Организация Объединенных Наций заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов на Украине из-за отсутствия доступа к информации.