Глава дипломатии ЕС раскритиковала США за изменение позиции по Украине

CBS: Глава дипломатии ЕС Каллас пожаловалась на изменение позиции США после встречи с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью телеканалу CBS она заявила, что Европа совместно с администрацией президента США разработала проект резолюции, но после встречи американцев с россиянами произошли изменения в поведении США, передает РИА «Новости».

Каллас не уточнила, о какой именно встрече идет речь, но подчеркнула, что после этого взаимодействие по поддержке Украины стало более сложным. Она также отметила, что становится все сложнее поддерживать консенсус среди стран ЕС по вопросу санкционного давления на Россию.

Кроме того, Каллас выразила обеспокоенность тем, что отсутствие консенсуса среди стран блока может ослабить давление на Россию и создать больше проблем для поддержки Украины.

Ранее США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты. Однако позже Генеральная ассамблея ООН одобрила проект резолюции США по Украине с антироссийскими поправками, включая осуждение действий России.

Также американская сторона приняла решение о неучастии в заявлении Всемирной торговой организации, содержащем осуждение действий России на Украине.