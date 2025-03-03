Рютте заверил в приверженности США участию в НАТО

Tекст: Антон Антонов

Комментируя последствия скандала в Белом доме, Рютте отметил, что много раз говорил с американским президентом, и заявил: «США входят в НАТО и остаются привержены участию в альянсе», – передает ТАСС.

Рютте также коснулся вопросов, связанных с увеличением военных расходов в Европе. По его словам, на саммите в Лондоне он услышал от ряда лидеров ЕС обещания еще больше увеличить свои военные бюджеты, что он назвал «очень хорошей новостью».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте назвал перепалку в Белом доме «достойной сожаления» и заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо восстановить отношения с президентом США.

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает, что Североатлантический альянс может столкнуться с угрозой распада из-за разногласий между США и Европой по вопросу поддержки Украины. Предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением о выходе США из НАТО и ООН.