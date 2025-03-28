Очевидцы описали последствия землетрясения в Мьянме и Бангкоке

Tекст: Алексей Дегтярев

«Толчки были очень сильными... Я находился возле храма, он частично разрушился. Обстановка нормальная. Паники нету у местных, на первый взгляд», – рассказал «Газете.Ru» россиянин Сергей.

В Бангкоке ситуация тоже была напряженной. Россиянка Валерия, находившаяся в торговом центре Emsphere, рассказала, что «начал сыпаться потолок, люди кричали и бежали к эскалатору». По ее словам, ситуация была особенно опасной для тех, кто находился на высоких этажах зданий.

Яна, еще одна россиянка, находившаяся в Бангкоке, сказала, что сперва не поняла, что происходит, думая, что у нее кружится голова. «Потом увидела, что дом трясет, ваза ходит ходуном по столу. Испугалась, когда поняла, что это землетрясение», – рассказала она.

Как сообщил Арсений, местные жители отметили, что в Бангкоке «никогда не было такого». Олег, находившийся в высотном здании, добавил, что паники не было, люди спокойно эвакуировались.

Россиянин Александр, находящийся в 500 километрах от эпицентра на севере Таиланда, также почувствовал толчки. Хотя повреждений инфраструктуры он не заметил, отметил, что «толчки ощущались достаточно сильно».

Ранее в Бангкоке начали эвакуацию жителей многоэтажных домов из-за сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло рядом с таиландской провинцией Ратчабури и достигло магнитуды 7,3.

Затем в Мьянме случилось повторное землетрясение магнитудой 6,4.