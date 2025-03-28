Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Австрия сообщила о реакции Москвы на идею переговоров по Украине в Вене
Австрия рассказала о реакции Москвы на идею провести переговоры по Украине в Вене
Вена готова стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, но Москва относится к этому предложению скептически, сообщил новый канцлер Австрии Кристиан Штокер.
Штокер отметил, что Австрия предлагала себя в этом качестве. «Насколько мне известно, Российская Федерация и президент (России Владимир) Путин скептически относятся к этому предложению», – приводит его слова РИА «Новости».
Штокер подчеркнул, что поддерживает любые переговоры, которые могут привести к прекращению огня, так как «никто не желает этого больше, чем Украина».
Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский неоднократно указывал, что венская площадка утратила свою значимость для России. Это связано с девальвацией австрийского принципа нейтралитета и деструктивной политикой властей страны, которые выбрали одну сторону в конфликте и вывели себя из игры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский министр по европейским делам Клаудия Плакольм заявила о готовности Австрии выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на неприемлемый тон главы МИД Австрии Александера Шалленберга при общении с Россией.