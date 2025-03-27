Tекст: Ольга Иванова

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что французского актера Жерара Депардье следует лишить российского гражданства за его русофобские высказывания. По словам Милонова, Депардье позорит Россию своими действиями и заявлениями. «Этот месье позорит нашу страну, и я еще три года назад призывал отобрать у него паспорт», – написал депутат в своем Telegram-канале.

Милонов также раскритиковал Депардье за оправдание своего поведения «русской натурой» в контексте дела о сексуальном насилии. Он напомнил, что актер переехал в Россию из-за повышения налогов во Франции, но после начала специальной военной операции стал критиковать Россию и остановил работу над фильмом, оскорбив память воинов.

Депутат отметил, что, несмотря на критику, Депардье не отказался от российского гражданства, предположительно из-за своих бизнес-интересов в стране. В противовес этому Милонов привел пример актера Стивена Сигала, который активно поддерживает спецоперацию на Украине и многократно бывал в зоне боевых действий. По мнению Милонова, Сигал является примером мужской силы и ясности в понимании добра и зла, тогда как Депардье заслуживает лишения гражданства и собственности в России.



