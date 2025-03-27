Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Милонов предложил лишить Депардье российского гражданства
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить российского гражданства французского актера Жерара Депардье из-за его русофобских высказываний и критики в адрес России.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что французского актера Жерара Депардье следует лишить российского гражданства за его русофобские высказывания. По словам Милонова, Депардье позорит Россию своими действиями и заявлениями. «Этот месье позорит нашу страну, и я еще три года назад призывал отобрать у него паспорт», – написал депутат в своем Telegram-канале.
Милонов также раскритиковал Депардье за оправдание своего поведения «русской натурой» в контексте дела о сексуальном насилии. Он напомнил, что актер переехал в Россию из-за повышения налогов во Франции, но после начала специальной военной операции стал критиковать Россию и остановил работу над фильмом, оскорбив память воинов.
Депутат отметил, что, несмотря на критику, Депардье не отказался от российского гражданства, предположительно из-за своих бизнес-интересов в стране. В противовес этому Милонов привел пример актера Стивена Сигала, который активно поддерживает спецоперацию на Украине и многократно бывал в зоне боевых действий. По мнению Милонова, Сигал является примером мужской силы и ясности в понимании добра и зла, тогда как Депардье заслуживает лишения гражданства и собственности в России.