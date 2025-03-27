Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская армия продолжает интенсивные бои в приграничных районах Курской области, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры русской весны. В северной части поселка Гуево враг был выбит, и в настоящее время идут действия по его окружению. Группировка войск «Север» штурмует одно из последних оплотов обороны в регионе, где ВСУ удерживают свои позиции при помощи спецназа, десантников и пехоты.

В самом поселке ведутся ожесточенные бои. Используются FPV-дроны, гаубицы и реактивные системы залпового огня для нанесения ударов по противнику. Артиллерийские подразделения России контролируют пути снабжения боеприпасами и личным составом украинских сил, что осложняет положение ВСУ.

Кроме того, российские десантники продолжают наступление на Гоголевку и приближаются к пограничному переходу «Суджа». Ранее в СМИ и блогах уже появлялись сообщения о его освобождении, однако на данный момент бои за этот стратегически важный объект все еще продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.