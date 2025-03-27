Жительница приграничья Курской области месяц пряталась в подвале от ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, жительница приграничного района Курской области вынуждена была скрываться в подвале своего дома около месяца, в то время как в верхних этажах разместились украинские военные. Очевидцы утверждают, что за это время несколько групп солдат сменилось, но женщина оставалась незамеченной.

Во время укрытия в подвале женщина получила серьезное ранение ноги. Чтобы избежать инфекций, она использовала алкоголь для обработки раны. После месяца в подвале ей удалось эвакуироваться в безопасное место. Однако для этого она несколько дней пробиралась через поля и болота, оставив по пути пакет с документами и лекарствами из-за непосильной тяжести.

Очевидцы вспомнили о том, как в спешке она потеряла обувь и была вынуждена бежать босиком. Такой побег оказался единственным способом избежать обнаружения и обеспечить свою безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.