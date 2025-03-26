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    Военный союз Британии и Евросоюза угодил в «рыбную» зависимость
    Опубликован список неприкасаемых объектов в России и на Украине
    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»
    Реальный план в отношении Украины. Почему Путин впереди
    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов
    Уолтц взял на себя вину за утечку из секретного чата Белого дома
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    Россия заявила о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    7 комментариев
    26 марта 2025, 10:29 • Новости дня

    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов

    Трамп раскритиковал ЕС и пообещал минимум исключений для тарифов со 2 апреля

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что так называемые друзья из Европейского союза оказались для США хуже врагов, пишет Newsmax.

    Президент США отметил, что считает, будто страна была «мягкой и слабой» в экономических вопросах, что привело к накоплению государственного долга в размере 36 трлн долларов, передает Newsmax.

    По его мнению, пришло время вернуть часть этих денег. Особенно он выделил страны Европейского союза, заявив, что они нанесли США больше вреда, чем враги.

    Трамп заявил о введении жестких тарифных мер, которые начнут действовать 2 апреля. Он подчеркнул, что не планирует делать много исключений.

    «Посмотрите, нас грабили на протяжении 45 лет другие страны», – сказал он.

    Трамп также напомнил о временном приостановлении тарифов для Канады и Мексики, подчеркнув, что это исключение временно и не будет распространяться на другие страны.

    Он добавил, что действия ЕС и Китая в экономической сфере были особенно разрушительными для американской экономики.

    Ранее глава МИД России Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов».

    Напомним, планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

    25 марта 2025, 08:46 • Новости дня
    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе

    Ирландский журналист назвал Каллас самой глупой за слова о России

    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за предложение нанести поражение России ради предотвращения третьей мировой войны, назвав ее самой глупой в Евросоюзе.

    Кая Каллас оказалась в центре внимания после заявления о необходимости стратегического поражения России с целью предотвращения третьей мировой войны, сообщает 360.ru.

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) резко отреагировал на эти слова, назвав Каллас «самой глупой женщиной в Евросоюзе». По его мнению, предложение Каллас демонстрирует низкий уровень интеллекта, поскольку предполагает необходимость «победить» страну с самым большим и передовым ядерным арсеналом.

    Журналист также выразил возмущение тем, что Каллас обосновывает свой призыв стремлением избежать глобального конфликта. Он подчеркнул, что такой подход, как у Каллас, вызывает обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министра Эстонии Каю Каллас обвинили в наглости, что спровоцировало страны Евросоюза на демонстративную акцию. Сообщалось, что Каллас потерпела позор и поражение из-за провала своих дипломатических усилий. Ее план о выделении Украине помощи в размере 40 млрд евро не выдержал столкновения с реальностью.

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    25 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость

    Politico: ЕС потребовал от Британии уступок по рыболовству ради соглашения о совместной обороне

    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ЕС настаивает на уступках Британии по рыболовству перед подписанием оборонного пакта, что влияет на будущее отношений между Лондоном и Брюсселем, пишет Politico.

    ЕС требует от Британии уступок в вопросе рыболовства для заключения совместного оборонного пакта, передает Politico.

    Министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц подчеркнула необходимость быстрого прогресса в этом вопросе, особенно на фоне усиления напряженности вокруг Украины и стран, активно наращивающих военный потенциал.

    Розенкранц заявила, что правительство Евросоюза вряд ли подпишет оборонное соглашение с Британией, если не будут разрешены вопросы доступа европейских рыболовных флотов в британские воды. Она добавила, что соглашение по рыболовству поможет укрепить доверие между Лондоном и Брюсселем.

    Старшие чиновники ЕС связывают решение вопросов обороны с рыболовством, подчеркнув, что Франция особенно заинтересована в получении более выгодных условий для своих рыболовов в обмен на обновление отношений с Британией.

    Британские чиновники надеялись, что план Кира Стармера по «перезагрузке» отношений с ЕС быстро приведет к успеху в области безопасности и обороны, однако переговоры замедлились из-за рыболовства и других вопросов.

    Переговоры продолжаются, а их результат планируется представить на саммите 19 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на Украине, что противоречит интересам России. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии.

    Напомним, британцы не поддержали планы Стармера об увеличении военных расходов.

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    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Лавров в интервью Первому каналу подчеркнул противоречия между подходами европейских лидеров и администрации США в вопросе вступления Украины в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС. Он отметил, что европейцы настаивают на поддержке Украины и ее интеграции в НАТО и ЕС, несмотря на значительные внутренние проблемы.

    Лавров сообщил, что администрация США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, четко выразила мнение, что сейчас ведутся предварительные переговоры по окончательному урегулированию и что вопрос о вступлении Украины в НАТО не должен обсуждаться.

    По мнению Лаврова, европейцы с жаром требуют поддерживать Украину и не давать ей отступать от европейского и натовского пути, что противоречит позиции США. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что причина такого рвения кроется в ряде европейских внутренних проблем.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.

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    25 марта 2025, 13:06 • Новости дня
    Дробницкий: Скандал с «секретным чатом» команды Трампа стал подарком демократам

    Политолог Дробницкий: Враги Трампа в США воспользуются скандалом с «секретным чатом»

    Дробницкий: Скандал с «секретным чатом» команды Трампа стал подарком демократам
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Скандал с обсуждением военных планов США в мессенджере воспринимается демократами как повод «попинать» администрацию Дональда Трампа. Они попытаются монетизировать эту историю, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее главреда журнала The Atlantic случайно добавили в чат, где власти США обсуждали удары по хуситам. В Демпартии призывают начать расследование.

    «Включение Джеффри Голдберга в чат властей США, где обсуждались удары по хуситам, стало следствием политики администрации Дональда Трампа. Команда республиканца не доверяет государственному аппарату, который в течение 80 лет выстраивался Демпартией. Поэтому новый глава Белого дома пытается улучшить эффективность госуправления», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, в таких условиях неизбежны ошибки.

    «Кадровая революция приводит к последствиям. Представьте, небольшая группа пытается действовать без госаппарата, но при этом занимается серьезными делами. Они пользуются каналами коммуникации, которые кажутся им наиболее быстрыми и независимыми. В этот раз Майк Уолтц явно ошибся кнопкой и случайно добавил главреда журнала The Atlantic в беседу. Другой вопрос – насколько в целом чат-мессенджеры безопасны», – рассуждает собеседник.

    Эксперт сомневается, что скандал заставит Белый дом пересмотреть планы по демонтажу госаппарата. А следовательно, сбои продолжатся, прогнозирует спикер. Между тем, нынешней ситуацией воспользуются враги Трампа. В Демпартии уже призывают к расследованию и наказанию виновных. «И надо признать, что они правы: действия команды республиканца могут представлять угрозу для нацбезопасности», – заметил Дробницкий.

    «Однако история с чатом – это в первую очередь повод "попинать" администрацию Трампа. Такой "подарок" демократы попытаются раскрутить в свою пользу и монетизировать по полной. Как говорится, ни один кризис не должен пропасть даром», – подчеркнул аналитик.

    По его оценкам, парламентское расследование, если оно и будет инициировано, вряд ли к чему-то приведет. «Тем не менее для Трампа и его подчиненных наступает очень горячий и тяжелый период. В моменте сошлось несколько факторов: кадровая чистка, война с судебной системой, попытка переформатировать международные отношения и скандал с чатом. В предстоящие полгода решится вопрос, приведет ли все это к настоящей гражданской войне», – заключил Дробницкий.

    Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

    Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

    Кроме того, Джей Ди Вэнс заявлял, что «ненавидит снова спасать Европу», а Уолтц предлагал «возложить на европейцев» расходы США, связанные с ударами по хуситам. Таким образом, частные сообщения высокопоставленных американских чиновников продемонстрировали критическое отношение администрации Трампа к европейским союзникам, пишет Bloomberg.

    Как заявил Голдберг, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз подтвердил ему подлинность группового чата в Signal. «Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем вопрос о том, как случайный номер был добавлен в нее», – заявил Хьюз в ответ на запрос Голдберга, его слова приводятся в статье.

    Однако Хегсет заверил, что никто в администрации президента США «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в Signal. Глава Пентагона назвал главреда The Atlantic «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом», передает CNN.

    Илон Маск, в свою очередь, посмеялся над изданием. «Лучшее место, чтобы спрятать труп, – вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто и никогда не доходит», – написал бизнесмен.

    Между тем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала инцидент внутренним вопросом, который должен быть изучен с соблюдением всех процедур. «Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника Майка Уолтца», – заявила она.

    Лидер демократов в Сенате Чак Шумер потребовал начала парламентского расследования. По его мнению, произошедшее – «одно из самых ошеломляющих нарушений военной разведки за долгое время». Сенатор-демократ Крис Кунс вторит ему: «Каждый из этих чиновников, возможно, совершил преступление, пусть даже по неосторожности, за которое в обычной ситуации предусмотрено тюремное заключение».

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    23 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Британии Кир Стармер подчеркнул важность наличия у Европы плана действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, отметив, что ожидание мира без плана недопустимо.

    Европа должна заранее подготовить план действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, сообщает РБК. Премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью The New York Times заявил, что нельзя ждать заключения сделки и только потом думать, что делать. «Как нам убедиться, что у нас есть план, который можно реализовать в случае заключения сделки? Мы не можем ждать сделки, а потом сказать: »Хорошо« и начать чесать головы», – сказад Стармер.

    По мнению премьера, Европе необходимо играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине, поскольку он не доверяет президенту Владимиру Путину. Стармер выразил уверенность, что без мер безопасности соглашение будет нарушено. Также премьер отметил усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, подчеркнув, что Трамп стремится к миру и предан НАТО.

    Стармер заявил, что пора перейти от обсуждений к конкретным действиям по укреплению европейской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны предложили отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки, чтобы стабилизировать ситуацию. Британия и Европейский союз намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Британия не играет роли в переговорах по Украине и не может предъявлять требования России.

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    25 марта 2025, 10:49 • Новости дня
    Трамп изобрел новое оружие в торговых войнах

    Bloomberg: Трамп заявлением о «вторичных тарифах» изобрел новое оружие в торговых войнах

    Трамп изобрел новое оружие в торговых войнах
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил новый инструмент в торговых войнах, пригрозив внедрением «вторичных тарифов» в 25% на страны, покупающие нефть у Венесуэлы, сообщает Bloomberg.

    Трамп предложил ввести так называемые «вторичные тарифы» в размере 25% на страны, покупающие нефть и газ у Венесуэлы. Подобная мера направлена на усиление экономического давления на Венесуэлу в связи с миграционной политикой и предполагаемой отправкой преступников в США, сообщает Bloomberg.

    Президент США в своей публикации на Truth Social заявил, что, начиная с 2 апреля, госсекретарь США Марко Рубио будет решать, применять ли такие тарифы против стран-импортеров венесуэльской нефти. В опубликованном указе упоминается Китай как одна из основных стран, на которые могут быть наложены эти тарифы.

    Эксперты указывают, что Трамп использует тарифы как альтернативу финансовым санкциям, считая их более эффективным инструментом давления на иностранные государства. Ранее он высказывался о том, что санкции могут подорвать экономическую мощь доллара. Тарифы, по мнению американского лидера, дают возможность регулировать степень давления в зависимости от реакции стран на политику США.

    Критики указывают на возможные сложности в реализации этого подхода и предполагают, что он может привести к росту напряженности в отношениях с Венесуэлой и другими странами. Однако сторонники Трампа считают, что тарифы могут стать эффективным инструментом экономической дипломатии, увеличивая доходы бюджета США за счет повышения пошлин на импорт.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет 25% пошлины на товары из стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Сообщалось, что США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям.

    Американский миллиардер Уоррен Баффетт охарактеризовал введение США пошлин как «акт войны» и предупредил о негативном влиянии на экономику страны.

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    23 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине

    Политолог Ткаченко: ЕС пытается вбить клин между РФ и КНР темой использования китайских миротворцев на Украине

    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активизация диалога России и США, а также намерения Дональда Трампа развязать вторую торговую войну с КНР толкают Пекин к наращиванию связей с Европой. Теоретически, ЕС может воспользоваться этим для разрушения отношений России и Китая, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее немецкие СМИ сообщили, КНР якобы обсуждает с ЕС размещение военных в составе миротворческого контингента на Украине.

    «Заметка Welt может быть попыткой ЕС рассорить Россию и Китай. Однако не стоит исключать, что подобные консультации между Пекином и Брюсселем действительно проводятся на случай постепенного урегулирования конфликта на Украине», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, Китай несколько лет пытался продвигать собственные мирные инициативы по конфликту на Украине. Многие предложения Поднебесной казались России в целом приемлемыми. Однако возможная нормализация диалога Москвы и Вашингтона отвела усилия Пекина на второй план», – рассуждает он.

    «Поэтому для КНР было бы логично присоединиться к намерениям ЕС разместить на Украине миротворческий контингент, чтобы остаться в фарватере дипломатического урегулирования конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Однако Москва в рамках СВО стремится исключить появление на территории Украины зарубежных войск и их инфраструктуры. Поэтому возможные действия Пекина могут оказаться для нас непонятными», – добавляет он.

    «Но и Китай сейчас находится в противоречивом положении. Россия долгое время была единственной великой державой, с которой КНР поддерживала стабильные контакты. Активизация диалога Москвы и Вашингтона создает для Китая необходимость нарастить связи с Европой. Это же диктуют и намерения Трампа развязать против Пекина вторую торговую войну», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, ЕС не желает переводить отношения с КНР в дружественное русло. Глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен продолжает использовать в своей риторике антикитайские заявления. Поэтому для Брюсселя вопрос привлечения военного контингента из Китая может быть лишь инструментом разрушения отношений Москвы и Пекина. Нашим дипломатам необходимо об этом помнить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Китай якобы обратился к ЕС с готовностью разместить собственных военных в составе европейского миротворческого контингента на Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, речь идет о «коалиции желающих», о необходимости создании которой заявил британский премьер Кир Стармер.

    Отмечается, что подобный шаг способен «потенциально способствовать приему Россией миротворцев». Несмотря на это, представитель «дипломатических кругов» в Брюсселе все равно называет данный вопрос «деликатным». Таким образом, в настоящий момент в ЕС до сих пор проверяется желательность участия КНР в инициативе.

    Напомним, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Уже тогда Стармер подчеркнул, что объединение будут возглавлять Британия и Франция. Планируется, что первый съезд участников формата состоится уже в ближайшее время.

    До этого гонконгская газета South China Morning Post писала, что КНР может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Как отмечал Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии страны, данный шаг будет возможным, если в состав коалиции войдут другие государства, не являющиеся членами НАТО.

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    25 марта 2025, 17:25 • Новости дня
    Трамп поддержал Уолтца после инцидента с секретным чатом

    NBC: Трамп поддержал Уолтца после попадания редактора The Atlantic в закрытый чат

    Трамп поддержал Уолтца после инцидента с секретным чатом
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтца после инцидента с утечкой военных планов в закрытом чате, сообщила телекомпания NBC.

    Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после инцидента с утечкой военных планов, сообщает NBC News. Инцидент произошел, когда редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был случайно добавлен в закрытый чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы военных ударов по Йемену.

    Президент США отметил, что присутствие Голдберга в чате никак не повлияло на военную операцию, и выразил уверенность в своем советнике. «Майкл Уолтц извлек урок, и он хороший человек», – сказал он.

    Говоря об обстоятельствах, приведших к добавлению Голдберга в чат, американский лидер пояснил, что это произошло по вине одного из сотрудников Уолтца, который случайно добавил его номер. Президент также подчеркнул, что не испытывает разочарования по поводу инцидента и считает его незначительным.

    Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждали военные планы по операции против хуситов в Йемене. Издание The Guardian сообщало, что утечка из этого чата показала неприязнь Трампа к Европе.

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    25 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю

    США обдумывают пять-шесть условий России по прекращению огня в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что рассматриваются пять-шесть условий.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США обдумывает условия, предложенные Россией для прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что эти условия включают в себя около пяти или шести пунктов, каждый из которых анализируется американской стороной.

    «Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», – сказал он. По его словам, обсуждение данных условий ведется в контексте стремления к стабилизации ситуации в Черном море и обеспечения безопасности в регионе.

    Трамп также добавил, что данная тема является важной частью международной повестки и требует внимательного подхода со стороны Вашингтона. Американский лидер рассчитывает на достижение взаимопонимания и конструктивный диалог с Москвой для разрешения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море была одной из ключевых тем на консульатциях в Эр-Рияде с участием России, США и Украины. После переговоров в Кремле сообщили, что Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства в регионе и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Однако меры по безопасности на море вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    26 марта 2025, 08:52 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку средств на финансирование украинских вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы, сообщает журнал Time.

    Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что украинский бюджет не способен в полном объеме финансировать вооруженные силы страны.

    Он подчеркнул, что армия Украины значительно увеличилась в размерах, стала «в три раза больше, чем была», и ее содержание требует дополнительных ресурсов. Зеленский заявил, что ВСУ нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты.

    «Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка», – считает глава киевского режима.

    Он также отметил, что в текущих условиях он больше рассчитывает на помощь со стороны Европы.

    Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа от приема Украины в НАТО, чтобы иметь возможность остановить Россию.

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

    Москва выразила надежду, что США услышали слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву как ключевом условии для мирного урегулирования конфликта.

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    25 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    The Guardian: Утечка из «секретного чата» показала неприязнь Трампа к Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Неожиданная утечка информации о планах атаки на Йемен раскрыла истинные отношения администрации президента США Дональда Трампа с европейскими союзниками, сообщает The Guardian.

    Недавняя утечка информации, связанная с администрацией Трампа, выявила скрытое недовольство европейскими союзниками, сообщает The Guardian.

    В переписке, случайно попавшей в руки журналиста Джеффри Гольдберга из Atlantic, обсуждался возможный удар по хуситам в Йемене. Однако обсуждение затронуло и отношение администрации к Европе, показав, что к ней относятся с презрением.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения по поводу последствий удара. Он подчеркнул, что, хотя через Суэцкий канал проходит лишь 3% американской торговли, европейская торговля составляет 40%, и удар может вызвать рост цен на нефть. Это, по его мнению, идет вразрез с текущей политикой президента Трампа в отношении Европы.

    Вэнс, наряду с высокопоставленными чиновниками, такими как глава Пентагона Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, обсуждал, стоит ли откладывать удар, чтобы избежать ухудшения отношений с Европой. Эти обсуждения выявили расхождения во взглядах Вэнса и Трампа, особенно учитывая, что вице-президент США ранее открыто критиковал европейские страны за недостаточные оборонные расходы. Такая политика вызывает опасения у европейских лидеров, которые считают Вэнса потенциальной угрозой для трансатлантических отношений.

    Некоторые официальные лица, такие как советник по внутренней безопасности президента США Стивен Миллер, стремились урегулировать ситуацию, подчеркивая, что президент уже дал «зеленый свет».

    Газета пишет, что утечка информации подчеркивает общий вектор политики администрации, направленной на пересмотр отношений с Европой. Разговоры показывают, что в администрации мало кто высказывается в поддержку НАТО или Европы в целом, а ведущие лица, такие как Стив Уиткофф, считают, что экономический потенциал стран Персидского залива может превзойти Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

    Произошедшая утечка вызвала вопросы о том, как администрация обсуждает вопросы национальной безопасности, и возможные дисциплинарные меры.

    Трамп заявил, что не знал о случившемся, и в очередной раз выразил свое недовольство изданием Atlantic.

    В Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского союза.


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    24 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США

    Трамп остался недоволен своим портретом в галерее портретов президентов США в Колорадо

    Трамп раскритиковал свой портрет в галерее портретов президентов США
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил возмущение своим портретом в галерее американских президентов в Колорадо, назвав его «намеренно искаженным».

    «Никому не нравятся плохие фотографии или неказистые портреты самого себя», – приводит его слова РИА «Новости».

    Действующий глава американского государства в соцсети Truth Social заявил, что «выставленное губернатором» изображение было сильно искажено, причем сделано это, по его мнению, намеренно.

    Он также выразил мнение, что художница Сара Бордман, которая ранее создала портрет 44-го президента США Барака Обамы, «вероятно, утратила свой талант с возрастом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года был представлен инаугурационный портрет Трампа с хмурым выражением лица, что контрастировало с портретом его первого президентского срока, на котором он улыбался. В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

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    24 марта 2025, 22:22 • Новости дня
    Трамп анонсировал пошлины 25% на торговлю с покупателями нефти Венесуэлы
    Трамп анонсировал пошлины 25% на торговлю с покупателями нефти Венесуэлы
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет 25% пошлины на товары из стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

    Это заявление американский президент сделал в понедельник, подчеркнув, что данная мера вступит в силу со 2 апреля, передает «Интерфакс».

    «Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину в 25% на любую торговлю, которую они ведут с нашей страной», – отметил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

    По его словам, причины для такого шага связаны, в частности, с направлением в США под видом иммигрантов «десятков тысяч преступников» из Венесуэлы.

    Напомним, США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям.

    Ранее США собрались ввести пошлины на зарубежные автомобили и фармацевтику. Также США объявили о новых пошлинах на импорт металлов.

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    25 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Лавров назвал «мечтателями» желающих отправить миротворцев на Украину
    Лавров назвал «мечтателями» желающих отправить миротворцев на Украину
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские страны, заявляющие о планах об отправке миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, а также Прибалтика, заявляют о некой миротворческой миссии по обеспечению безопасности киевского режима, напомнил Лавров в интервью Первому каналу, передает ТАСС.

    Согласно этим планам, одну миссию необходимо разместить на границе Украины с Евросоюзом и НАТО. Также планируется вторая миссия, которую якобы наберут из Индии, Индонезии, Саудовской Аравии и Китая, сказал министр.

    «Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», – заключил Лавров.

    Напомним, Франция и Британия призвали к размещению контингента ЕС на Украине, глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что 15 стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины.

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    26 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»

    Лавров высмеял лидеров стран ЕС за смену позиции по перемирию

    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.

    Лавров в интервью Первому каналу раскритиковал европейских лидеров за резкую смену позиции по вопросу перемирия на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что в начале марта киевские власти впервые заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня, требуя немедленного согласия от Москвы, хотя за три дня до этого говорили о том, что Украину следует накачать оружием, чтобы она на переговорах выступала с позиции силы.

    «Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина», – отметил Лавров.

    Он также подчеркнул, что в тот же день, когда Киев выразил готовность к перемирию, Украина запустила рекордное количество дронов по центральным районам России, что Запад оставил без осуждения.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Также Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели».

    Лавров сравнил нынешние усилия Запада с действиями Наполеона и Гитлера, пытавшихся сдержать Россию и нанести ей поражение.

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