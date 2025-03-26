Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность проверки некоммерческой организации Planned Parenthood на предмет торговли человеческими органами и тканями, сообщает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что администрация изучит эту информацию, отметив, что данная тема обсуждается уже продолжительное время.

Planned Parenthood известна своими просветительскими инициативами в области планирования семьи и является крупнейшим в США поставщиком услуг по проведению абортов. В прошлом организация уже становилась объектом критики и нападений со стороны активистов, особенно после обвинений в незаконной торговле эмбрионами. Эти обвинения стали причиной крупного скандала в США.

Трамп подчеркнул, что данное расследование станет важной темой в политической повестке, учитывая серьезность обвинений. Решение о начале официального расследования может повлиять на дальнейшую деятельность Planned Parenthood и вызвать новый виток общественных обсуждений в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северодонецке обнаружили доказательства работы черных трансплантологов в рядах вооруженных сил Украины сообщили в силовых структурах ЛНР. В Польше задержали украинку, осужденную за участие в международной преступной группе по торговле органами, и ее экстрадируют в Казахстан.