По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
Трамп собрался проверить организатора абортов в США на предмет торговли органами
Дональд Трамп заявил о намерении проверить обвинения в незаконной торговле органами, выдвинутые против некоммерческой организации Planned Parenthood.
Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность проверки некоммерческой организации Planned Parenthood на предмет торговли человеческими органами и тканями, сообщает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что администрация изучит эту информацию, отметив, что данная тема обсуждается уже продолжительное время.
Planned Parenthood известна своими просветительскими инициативами в области планирования семьи и является крупнейшим в США поставщиком услуг по проведению абортов. В прошлом организация уже становилась объектом критики и нападений со стороны активистов, особенно после обвинений в незаконной торговле эмбрионами. Эти обвинения стали причиной крупного скандала в США.
Трамп подчеркнул, что данное расследование станет важной темой в политической повестке, учитывая серьезность обвинений. Решение о начале официального расследования может повлиять на дальнейшую деятельность Planned Parenthood и вызвать новый виток общественных обсуждений в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северодонецке обнаружили доказательства работы черных трансплантологов в рядах вооруженных сил Украины сообщили в силовых структурах ЛНР. В Польше задержали украинку, осужденную за участие в международной преступной группе по торговле органами, и ее экстрадируют в Казахстан.