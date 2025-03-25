Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.9 комментариев
Правоохранители объявили в розыск 5 тыс. террористов из списка Росфинмониторинга
Следственные органы разыскивают 4899 лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, которым предъявлены обвинения или подозрения по различным статьям УК.
Как передает ТАСС, следственные органы объявили в розыск 4899 лиц, находящихся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Эти лица проходят подозреваемыми или обвиняемыми по различным статьям уголовного кодекса. Всего в этом перечне значится 16893 человека.
Перечень Росфинмониторинга включает организации и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Список ведет Федеральная служба по финансовому мониторингу с целью блокирования средств фигурантов, чтобы предотвратить финансирование террористической или экстремистской деятельности.
За 2024 год в перечень Росфинмониторинга было добавлено 3165 новых лиц. Из них 2248 человек связаны с террористическими преступлениями, а 917 признаны экстремистами. Лицам из этого списка запрещено взаимодействовать со СМИ, распространять информацию в интернете и участвовать в выборах. Также они ограничены в использовании финансовых услуг, за исключением уплаты налогов, штрафов и возмещения ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-игрока «Что? Где? Когда?» иноагента Аскерова объявили в розыск по статье Уголовного кодекса. МВД объявило в розыск главного редактора «Медиазоны» Смирнова, также признанного иноагентом.