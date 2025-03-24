Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Орловский губернатор Клычков объяснил указ о выплатах беременным школьницам
Указ о выплате в 100 тыс. рублей учащимся в общеобразовательных организациях следует расценивать как меру поддержки, а не информационный повод «для громких заголовков».
Молодые девушки, оказавшиеся в положении, часто принимают спорные решения, потому важно оказывать им поддержку, заявил Клычков в соцсетях, передает РИА «Новости».
Важно сохранить жизнь ребенка и здоровье матери, потому указ о выплатах следует рассматривать как еще одну меру социальной поддержки в непростой жизненной ситуации, а не как «сомнительный инфоповод для громких заголовков».
Глава региона добавил, что выплата в 100 тыс. рублей беременным, обучающимся в общеобразовательных учреждениях – это норма, которую рекомендует к принятию приказ Минтруда от 11 февраля 2025 года №57 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета».
«Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», – заключил губернатор.
Напомним, в Орловской области ввели единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей беременным, обучающимся по очной форме.