Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.4 комментария
Участники программы «Время героев» посетили ЯНАО
В Ямало-Ненецком автономном округе прошла стажировка участников программы «Время героев», в ходе которой изучались проекты патриотического воспитания молодежи, адаптации участников СВО и культурные особенности региона.
Участники федеральной кадровой программы «Время героев» ознакомились с проектами патриотического воспитания молодежи и адаптации участников специальной военной операции к мирной жизни, сообщается на сайте проекта. На стажировке внимание уделялось работе с участниками и ветеранами СВО. В округе уже прошло более 800 мероприятий, посвященных труду и подвигам героев.
Полномочный представитель президента Артем Жога отметил важность интеграции Защитников Отечества в мирную жизнь, включая медицинскую и социальную реабилитацию, а также трудоустройство. Он подчеркнул, что опыт Ямало-Ненецкого автономного округа может стать основой для создания системы по адаптации ветеранов СВО в стране.
Участники также посетили арт-резиденцию «Полярис» и военно-патриотический центр «Воин». Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о социально-экономическом развитии региона и инновационных подходах в местной промышленности. По его словам, построенная на вечной мерзлоте инфраструктура демонстрирует уверенные позиции региона в экономике.
В рамках стажировки участники вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и руководителем ФАДН России Игорем Бариновым посетили День оленевода, национальный праздник ЯНАО, подчеркнувший поддержку традиций коренных народов. Заместитель министра инвестиций Московской области Кирилл Лосунчуков отметил сочетание инновационных проектов и традиций региона, что привлекает инвесторов.
Ранее участники «Время героев» обсудили развитие ЯНАО с губернатором Артюховым.