Суд в Москве заблокировал сайт по продаже сим-карт без паспорта

Останкинский суд Москвы заблокировал сайт за продажу сим-карт без договоров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Останкинский суд Москвы постановил заблокировать сайт, осуществлявший оптовую продажу сим-карт без обязательного предоставления паспорта и заключения договора на оказание услуг сотовой связи, сообщает ТАСС. Это решение было принято по административному исковому заявлению временно исполняющего обязанности прокурора Северо-Восточного административного округа Москвы в целях защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Суд признал информацию на данном сайте запрещенной к распространению, указав, что решение подлежит немедленному исполнению. В ходе расследования прокуратура установила, что сайт предлагал сим-карты различных операторов сотовой связи без предъявления паспорта и без заключения договора, что является нарушением законодательства.

При этом доступ к сайту не требовал предварительной регистрации или пароля, и любой пользователь мог свободно ознакомиться с содержимым. На основании этих фактов прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать ресурс. В настоящее время доступ к сайту для пользователей из России отсутствует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры не стало ограничивать число SIM-карт для одного человека, считая это нецелесообразным. Сообщалось, что мошенники используют дубликаты SIM-карт для нового вида мошенничества. Ранее эксперты опровергли фейковые заявления о скупке SIM-карт с целью «накрутки» результатов голосования по Конституции.