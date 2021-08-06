Стало известно о новом мошенничестве с помощью дубликата сим-карт

Мошенники начали списывать деньги со счетов россиян с помощью дубликатов сим-карт: они используют банковское приложение, сообщил разработчик антивируса Eset.

«В Сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Там уточнили, что мошенничество проводится в несколько этапов. Сначала регистрируется поддельный аккаунт, с его помощью создается видимость принадлежности к живому человеку. На втором этапе проводится поиск жертв через рекламный кабинет и поиск в Facebook и Instagram.

Мошенники избирают своими жертвами бизнесменов. На третьем этапе злоумышленники выясняют номер телефона жертвы, изготавливают дубликат сим-карты. На заключительном этапе они обращаются в банк для восстановления пароля от приложения, проходят аутентификацию по личному номеру и переводят средства на другой счет.

«С точки зрения банков – это даже не мошенничество. Потому что двухфакторные авторизации на сим-картах являются подтверждением личности. Если перевели деньги с помощью вашей сим-карты, значит это сделали вы. Выходит, что современная сим-карта оказывается важнее и весомее паспорта, а ее кража – опаснее утери основного документа гражданина страны. Все ваши аккаунты, все социальные сети, мессенджеры, банки, сервисы доставки и такси – буквально все завязано на личный номер телефона», – отметил эксперт Станислав Жураковский.

Специалисты предлагают в качестве превентивных мер выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, переключить в банках смс-авторизацию на push-уведомления в приложении.

Также в офисе оператора связи необходимо подготовить документ, позволяющий запретить выдавать дубликат сим-карты без личного присутствия.

Ранее СМИ сообщили, что россияне начали сталкиваться со схемой мошенничества с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика.