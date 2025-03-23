США депортировали венесуэльцев на базу Гуантанамо

США отправили 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо из-за подозрений в связях с группировкой Tren de Aragua

Tекст: Антон Антонов

По словам источника ABC News, депортация состоялась в четверг, однако доказательств связи мигрантов с преступной группировкой предоставлено не было, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это не первый случай, когда мигрантов временно размещают на Гуантанамо. Ранее уже поступали жалобы на стесненные условия содержания, ограниченный доступ к свежему воздуху и проблемы с оперативным контактом с адвокатами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти включили восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки, в том числе Tren de Aragua, в список международных террористических организаций. Новые власти США рассчитывали содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе, однако план провалился из-за юридических и логистических трудностей, а также высоких затрат.