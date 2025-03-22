Большинство жителей освобожденных сел на Украине в Курской области захотели вернуться домой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», Кузьмин заявил, что более 70% мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области стремятся вернуться в свои дома. «Мы проводили опросы, более 70% хотят вернуться. Люди хотят вернуться, даже несмотря на то, что у них ничего не осталось. Просто хотят жить в Судже, в Махновке. Огромное количество людей. Казалось бы, ничего нет. Но стремление есть», – отметил Кузьмин в эфире «Соловьев Live».

Кузьмин добавил, что сам планирует вернуться в село, чтобы заняться восстановлением своего разрушенного дома. По его словам, и старый, и недавно построенный новый дом были повреждены в результате действий ВСУ, однако он намерен вернуться и заново их построить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи подробно рассказала, как она похоронила своих соседей, погибших в результате атаки ВСУ на Курскую область . Следственный комитет сообщил о наличии новых доказательств преступлений, совершенных ВСУ в Курской области. Чтобы поддержать жителей региона, партия «Единая Россия» отправила в Курск 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.