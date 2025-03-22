Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.3 комментария
Глава сельсовета сообщил о желании жителей Курской области вернуться домой
Большинство жителей освобожденных сел на Украине в Курской области захотели вернуться домой
Более семидесяти процентов жителей освобожденных от ВСУ населенных пунктов Курской области выразили желание вернуться в свои дома, несмотря на разрушения, заявил глава Махновского сельсовета курского Суджанского района Сергей Кузьмин.
Как передает РИА «Новости», Кузьмин заявил, что более 70% мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Курской области стремятся вернуться в свои дома. «Мы проводили опросы, более 70% хотят вернуться. Люди хотят вернуться, даже несмотря на то, что у них ничего не осталось. Просто хотят жить в Судже, в Махновке. Огромное количество людей. Казалось бы, ничего нет. Но стремление есть», – отметил Кузьмин в эфире «Соловьев Live».
Кузьмин добавил, что сам планирует вернуться в село, чтобы заняться восстановлением своего разрушенного дома. По его словам, и старый, и недавно построенный новый дом были повреждены в результате действий ВСУ, однако он намерен вернуться и заново их построить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи подробно рассказала, как она похоронила своих соседей, погибших в результате атаки ВСУ на Курскую область . Следственный комитет сообщил о наличии новых доказательств преступлений, совершенных ВСУ в Курской области. Чтобы поддержать жителей региона, партия «Единая Россия» отправила в Курск 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи.