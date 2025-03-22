Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в результате попадания снаряда ВСУ в дом ее соседей, зять и дочь соседки погибли при пожаре, дом сгорел за полчаса, передает РИА «Новости».

Соседка пыталась спасти детей, но, по словам Марченко, «ничего уже нельзя было сделать».

Марченко рассказала, что тела погибших были сильно обгоревшими, и она с трудом обнаружила оставшиеся кости. Женщине пришлось использовать коробки из-под детских игрушек, чтобы положить туда найденные останки зятя и соседки.

«Понаходили косточки, вот такие, косточки, наши ее отдельно, и зятя отдельно косточки», – вспоминает она.

Марченко также упомянула, что у погибших остались дети.

Ранее Следственный комитет России представил новые доказательства преступлений вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области.

Напомним, СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом ВСУ ГИС «Суджа» . В результате этой атаки СК признал 43 тыс. человек потерпевшими от действий ВСУ на Курскую область. Также СК возбудил дело об убийстве ВСУ восьми мирных жителей в Курской области в 2024 году.



