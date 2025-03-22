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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    19 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    22 марта 2025, 12:42 • Новости дня

    Жительница Суджи рассказала, как похоронила погибших от атаки ВСУ соседей

    Tекст: Александра Юдина

    Жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала о том, как ей пришлось хоронить обгоревшие останки соседей, погибших в результате попадания снаряда ВСУ, в коробках из-под детских игрушек прямо в огороде.

    По ее словам, в результате попадания снаряда ВСУ в дом ее соседей, зять и дочь соседки погибли при пожаре, дом сгорел за полчаса, передает РИА «Новости».

    Соседка пыталась спасти детей, но, по словам Марченко, «ничего уже нельзя было сделать».

    Марченко рассказала, что тела погибших были сильно обгоревшими, и она с трудом обнаружила оставшиеся кости. Женщине пришлось использовать коробки из-под детских игрушек, чтобы положить туда найденные останки зятя и соседки.

    «Понаходили косточки, вот такие, косточки, наши ее отдельно, и зятя отдельно косточки», – вспоминает она.

    Марченко также упомянула, что у погибших остались дети.

    Ранее Следственный комитет России представил новые доказательства преступлений вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области.

    Напомним, СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом ВСУ ГИС «Суджа» . В результате этой атаки СК признал 43 тыс. человек потерпевшими от действий ВСУ на Курскую область. Также СК возбудил дело об убийстве ВСУ восьми мирных жителей в Курской области в 2024 году.


    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

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    21 марта 2025, 21:24 • Новости дня
    Назван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»

    СМИ: ВСУ взорвали трубу газопровода на ГИС «Суджа» динамитом

    Назван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска заминировали газовую трубу на ГИС «Суджа», использовав динамит, в результате чего поврежден один из отрезков 30-метрового участка, а остаточный газ внутри трубы загорелся, сообщили СМИ.

    Украинские войска заминировали газовую трубу на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» с использованием динамита, передает RT.

    Взрывом был поврежден один из 30-метровых отрезков трубы. На участке, где произошел подрыв, находится четыре трубы, которые ведут на Украину и разветвляются на разные направления.

    Взорванная ветка называется «Прогресс», она предназначена для поставок газа в Европу. В результате инцидента целыми остались только две трубы, которые идут в направлении Киева. Сообщается, что внутри взорванной трубы находился остаточный газ, который и загорелся после взрыва.

    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва станции.

    Дмитрий Песков отверг заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газораспределительную станцию в Судже. Эксперты назвали подрыв ГИС «Суджа» признанием Украины в собственной недоговороспособности.

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    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    Коментарии (0)
    21 марта 2025, 09:39 • Новости дня
    Появилось видео пожара на подорванной ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
    Появилось видео пожара на подорванной ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На границе России и Украины украинские военные подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», возник пожар, сообщил военблогер Юрий Подоляка.

    В Сети появились кадры горящей газоизмерительной станции «Суджа», расположенной на границе России и Украины, сообщается в Telegram-канале Подоляки.

    На видео пожар охватил большую площадь, местами наблюдается факельное горение. Звуки взрывов на видеозаписи отсутствуют.

    Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории.

    О подрыве ВСУ газоизмерительной станции стало известно в ночь на пятницу, 21 марта. Военкоры уточнили, что данный газопровод использовался для транспортировки российского газа в Европу. Инцидент произошел на границе Курской и Сумской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов переговоров лидеров России и США.

    Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    После удара дронами ВСУ по нефтебазе в Кавказском районе Кубани в результате пожара один резервуар выгорел полностью, а второй продолжает гореть.

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    21 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий, сбежавший из Курской области, пытался притворяться кустом, но его заметили российские операторы беспилотников, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Операторы дронов заметили украинского военного в Сумской области в ходе воздушной разведки, он пользовался кустом для маскировки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство опубликовало соответствующее видео. В ролике запечатлен бегущий по грунтовой дороге между пустыми полями «куст». Запись сделана в дневное время суток.

    Напомним, за последнюю неделю ВС России освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

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    21 марта 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа
    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области была подорвана отступающими подразделениями ВСУ с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, отступающие подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области.

    В Минобороны сообщили, что подрыв станции направлен на дискредитацию мирных усилий президента США, подчеркивая, что это не первый случай ударов по энергетической инфраструктуре России со стороны Украины.

    Станция «Суджа» является важным объектом энергетической инфраструктуры, через который до 7 августа 2024 года прокачивалось свыше 40 млн кубометров газа в сутки европейским потребителям. Объект находился под контролем украинских сил и использовался ими в качестве логистического пункта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар киевского режима по газоизмерительной станции «Суджа» показывает, насколько можно верить Владимиру Зеленскому.

    Ранее в Сети появились кадры полыхающей газоизмерительной станции «Суджа». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва ГИС «Суджа».

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    21 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом

    Келлог: Зеленский проигнорировал советы не читать нотации Трампу

    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    Представители команды президента США Дональда Трампа предупреждали Владимира Зеленского накануне его визита в Белый дом, что новый американский лидер сильно отличается от Джо Байдена, передает ТАСС. Однако Зеленский ослушался их советов, сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью The Glenn Beck Program.

    Келлог рассказал, что встреча с Зеленским прошла в отеле The Hay-Adams перед визитом в Белый дом. Команда Трампа советовала Зеленскому выразить благодарность американскому народу за выделенные 176 млн долларов помощи. Однако Зеленский, по словам Келлога, начал читать нотации Трампу, что вызвало недовольство американской стороны.

    В ходе встречи между Зеленским и Трампом возникла перепалка, в которой Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский не поблагодарил Вашингтон за поддержку. Итогом встречи стала отмена пресс-конференции и неподписание соглашения о полезных ископаемых. Также Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал Зеленского за неуважение и неготовность к мирному урегулированию конфликта в Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на запрос Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot.

    Администрация Белого дома решила продолжать передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент Трамп провел часовой телефонный разговор с Зеленским, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.

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    21 марта 2025, 05:33 • Новости дня
    На нефтебазе в Кубани взорвались резервуары, пострадали пожарные

    Взрыв на горящей нефтебазе в Кубани увеличил площадь пожара до 10 тыс кв м

    На нефтебазе в Кубани взорвались резервуары, пострадали пожарные
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кубани пострадали двое пожарных, которые получили легкие ожоги и отравление продуктами горения, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

    На нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел взрыв из-за падения обломков беспилотников, пишет ТАСС.

    При тушении пожара, охватившего территорию в 10 тыс. кв. м, пострадали двое пожарных. Взрыв произошел в ходе разгерметизации резервуара, выбросив нефтепродукты, которые повредили три единицы техники.

    Пострадавшие пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Медики оказали им помощь, заявив, что угрозы их жизни и здоровью нет. Огонь распространился на второй резервуар, что увеличило площадь пожара. В ликвидации возгорания участвуют 456 человек и 181 единица техники.

    Накануне атака беспилотников киевского режима привела к возгоранию на нефтебазе, когда обломки повредили трубопровод. Сработала автоматическая система пожаротушения, однако утечка из резервуара вызвала пожар. Из-за этого с объекта эвакуировали 30 дежурных сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь возгорания на нефтяной базе в Краснодарском крае после падения обломков украинского дрона превысила 4 тыс. квадратных метров сообщили в региональном оперштабе.

    Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку сил, в борьбе с огнем задействовано 406 человек и 157 единиц техники.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    20 марта 2025, 14:10 • Новости дня
    Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

    Минобороны: Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

    Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив более 250 украинских солдат и значительное количество техники, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. В результате этих действий были отражены две контратаки украинских сил.

    Кроме того, удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также огонь артиллерии уничтожили живую силу и технику противника в нескольких населенных пунктах, включая Гоголевку, Горналь, Гуево и Олешню, а также в Сумской области.

    Потери ВСУ за сутки составили более 250 военнослужащих, а также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БПЛА.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 68 880 военнослужащих, 399 танков, 321 боевую машину пехоты и 289 бронетранспортеров.

    Также противник лишился 2206 боевых бронированных машин, 2489 автомобилей, 568 артиллерийских орудий и 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

    Потери также включают 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 56 единиц инженерной и другой техники, в том числе 23 инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    Накануне сообщалось, что украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла более 230 военнослужащих.

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    22 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование запретило мобилизованным отступать из Суджи, угрожая репрессиями против их семей.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило мобилизованным солдатам, находящимся на суджанском направлении, отступать в Сумскую область, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, руководство ВСУ угрожает мобилизованным не только заградительным огнем, но и репрессиями против их семей в случае отступления.

    Собеседник агентства сообщил, что данное предписание касается солдат, насильно мобилизованных в 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.

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    21 марта 2025, 06:59 • Новости дня
    Стало известно о применении резервного плана в операции «Поток» в Судже

    Командир «Ветеранов» сообщил об успешной реализации плана Б в операции «Поток»

    Стало известно о применении резервного плана в операции «Поток» в Судже
    @ Добровольческий корпус/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операция «Поток» в Судже, предусматривавшая использование газопровода для захода в тыл украинским силам, была резервным планом, который успешно реализовали бойцы из различных подразделений, преодолев 15 км внутри трубопровода.

    Операция «Поток», как сообщает ТАСС, была проведена по резервному плану, разработанному с учетом предыдущих ошибок. Командир батальона отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны» с позывным Морпех рассказал, что эта стратегия предусматривала заход в тыл ВСУ через газопровод. Это позволило российским силам внезапно выйти на поверхность в глубине обороны противника у Суджи.

    Основной целью операции было выравнивание линии обороны по железной дороге промышленной зоны близ города. За счет использования резервного плана удалось ввести дополнительные резервы и согласовать движение с группировкой министерства обороны, что обеспечило успех операции.

    В операции участвовали бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V». Эти силы преодолели около 15 км внутри трубопровода, что позволило успешно достичь запланированных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообщался с бойцами спецназа «Ахмат», которые участвовали в операции «Поток» и проникли в тыл украинских войск через газовую трубу. Газета ВЗГЛЯД опубликовала видео из газовой трубы, снятое во время проведения операции «Поток» в Курской области. Бойцам спецназа после завершения операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение.

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    21 марта 2025, 10:19 • Новости дня
    СК зафиксировал попытку совершить Киевом акт «ядерного терроризма»

    СК России: Киевский режим попытался совершить акт «ядерного терроризма» на Курской АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России выявил факт попытки Киева атаковать Курскую АЭС, что повлекло повреждение хранилища отработанного ядерного топлива, следует из сообщения СК России.

    СК России зафиксировал попытку ядерного терроризма со стороны Киева, направленную на АЭС в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале СК России.

    По данным ведомства, в результате атаки было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин в Курске.

    По словам представителей Следственного комитета, атака была инициирована киевским режимом и классифицируется как акт ядерного терроризма. Специалисты СК уже ведут работу по установлению лиц, причастных к этому преступлению. В данный момент продолжается сбор доказательств и анализ всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее в ночь на 11 марта в районе Курской АЭС были перехвачены шесть украинских ударных дронов.

    В связи с усложнением обстановки в регионе на Курской атомной электростанции и в городе Курчатове приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности.

    В МИД заявили о попытках ВСУ атаковать Курскую и Смоленскую АЭС.

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    22 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп опроверг отказ России от перемирия на Украине

    Трамп заявил, что Россия не отвергла идеи о перемирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.

    Президент США Дональд Трамп категорически не согласился с утверждениями о том, что Россия отвергла американские предложения о прекращении огня на Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, санкции, наложенные на Россию, продолжают действовать в полном объеме. «Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций в связи с якобы отказом России от перемирия.

    Трамп также отметил, что против России введено больше санкций, чем против какого-либо другого государства. Это заявление американского лидера прозвучало как ответ на вопрос о том, следует ли США ужесточать санкции против Москвы, учитывая, что президент России Владимир Путин якобы отверг идею о прекращении огня на Украине.

    18 марта Трамп и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и пришли к соглашению о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. По данным Кремля, были затронуты и другие международные вопросы. Белый дом сообщил, что стороны договорились о начале технических переговоров по введению режима «прекращения огня на Черном море».

    Как передавал помощник президента РФ Юрий Ушаков, консультации экспертов России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Главной темой обсуждения станет черноморская инициатива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив возможность достижения прекращения огня на Украине.

    Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент также объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    20 марта 2025, 12:00 • Новости дня
    Жительница Суджи сообщила о раздаче ВСУ фейковых газет с пропагандой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эвакуированная жительница Суджи Курской области рассказала, что во время оккупации ВСУ раздавали местным жителям газеты с лживыми новостями, которые содержали пропагандистские тексты.

    Курская жительница Олеся Рыльская, эвакуированная из Суджи, поделилась с РИА «Новости» своим опытом жизни во время оккупации. По ее словам, Вооруженные силы Украины раздавали жителям газеты, содержащие фейковые новости и пропагандистские материалы. Она отметила, что поняла это сразу, едва начав читать текст.

    На предоставленном фото запечатлено издание под названием «Свободная Курщина». В статьях газеты упоминаются вымышленные исторические факты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, волонтеры успешно эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи. Сообщалось, что ВСУ использовали жилые дома в Судже для прикрытия артиллерии. Ранее житель Курской области рассказал о гибели семилетнего сына в результате атаки ВСУ.

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    21 марта 2025, 15:39 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек
    Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    ВСУ за весь период боевых действий в приграничной зоне Курской области потеряли более 69 тыс. 120 военнослужащих, 400 танков, 322 БМП, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская армия также потеряла 289 БТРов, 2,2 тыс. боевых бронированных машин, 568 артиллерийских орудий, 52 установки РСЗО, 26 установок ЗРК, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и другую технику.

    За последние сутки группировка «Север» поразила ряд бригад ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. Украинская сторона за сутки потеряла свыше 240 человек и танк. Трое украинских военнослужащих были взяты в плен.

    Напомним, за неделю российские войска освободили три поселка в Курской и Запорожской областях.

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    22 марта 2025, 01:25 • Новости дня
    При взрыве в многоэтажке Ростова пострадали два человека

    В Ростове беспилотник взорвался на 17 этаже дома, пострадали два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В многоэтажном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника, пострадали два человека; погибших нет, сообщает Юрий Слюсарь.

    Как сообщает ТАСС, в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49/1 в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника на уровне 17 этажа. В результате взрыва пострадали два человека, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.

    Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что взрыв был вызван атакой беспилотника. Он также отметил, что силы ПВО продолжают отражать вражеские атаки в городах и районах Ростовской области.

    В Миллеровском и Шолоховском районах области беспилотники были уничтожены, что подчеркивает эффективность работы ПВО в регионе. Слюсарь призвал жителей сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской Полтаве и в городе Запорожье прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, охватившей девять областей Украины, а на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края удалось полностью потушить один из загоревшихся резервуаров.

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