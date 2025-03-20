Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.9 комментариев
РПЦ учредила новую епархию в Чечне и Ингушетии
Русская православная церковь учредила Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии, выделив ее из состава Махачкалинской епархии, сообщается в журналах заседания Синода РПЦ.
Согласно постановлению, Грозненская епархия выделена из состава Махачкалинской епархии, а временное управление новой епархией поручено преосвященному архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту, передает РИА «Новости».
В журналах заседания указано: «Имели суждение о положении дел в Махачкалинской епархии. Постановили: учредить в пределах Чеченской Республики и Республики Ингушетия Грозненскую епархию, выделив ее из состава Махачкалинской епархии… Временное управление Грозненской епархией поручить преосвященному архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту».
Правящий архиерей новой епархии будет носить титул «Грозненский и Сунженский». В то же время, титул архиерея Махачкалинской епархии изменен на «Махачкалинский и Дербентский», вместо прежнего «Махачкалинский и Грозненский». Это решение направлено на упрощение управления церковными делами в регионе и усиление церковного присутствия.