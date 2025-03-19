В Краснодарском крае при поддержке «Единой России» зажгли Вечный огонь на мемориале

Tекст: Валерия Городецкая

Вечный огонь был зажжен на мемориале воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Частицу пламени для зажжения доставили с мемориала «Площадь Героев» в Новороссийске, сообщается на сайте «Единой России».

Среди участников мероприятия были ветеран Великой Отечественной войны Алексей Демьяновский, участник спецоперации Роман Бабаев, представители «Единой России» и Газпрома, в том числе гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Геннадий Нараев. В своем выступлении Роман Бабаев отметил важность работы по газификации мемориальных мест для обеспечения постоянного горения Вечного огня.

До сегодняшнего дня огонь на монументе в хуторе Песчаный работал только по памятным датам от баллонного газа. Теперь, после капитального ремонта и врезки в действующую сеть газораспределения, огонь будет гореть постоянно.

Подобные мероприятия также прошли в селе Шемурша Чувашской Республики, где огонь зажгли на мемориале, посвященном погибшим в Великой Отечественной войне. Частицу пламени доставили с главного Вечного огня республики в Чебоксарах. Газопровод протяженностью 39 метров был проложен для обеспечения постоянной подачи топлива.

Начиная с 21 февраля еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах. Частицу пламени для зажжения Вечного огня на основной площадке мероприятия доставят от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Напомним, 1 мая 2022 года президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. Он наделяет Кабмин полномочиями по установлению порядка безвозмездной поставки газа, а Минобороны – по ведению реестра таких объектов.