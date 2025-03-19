Депутат из Тарусы объяснил призыв к ношению мини-юбок для повышения рождаемости

Tекст: Александра Юдина

Депутат пояснил, что его предложение женщинам чаще носить мини-юбки с целью повышения рождаемости не нарушает ни законов, ни этических норм, передает «Газета.Ru».

Руденко подчеркнул, что его высказывание не нарушает ни законодательство, ни этические нормы, так как было сделано на его личной странице и выражает личное мнение. Он сослался на слова президента России о том, что в стране нет «вакханалии запретов».

По мнению депутата, обсуждение его предложения в СМИ затянулось, и он считает неэтичным продолжать раздувать эту тему. Руденко призвал прекратить «хайп» вокруг его слов и обратить внимание на более важные проблемы.

Напомним, Совет по демографической и семейной политике намерен направить президенту Владимиру Путину предложения для послания Федеральному собранию по улучшению ситуации с рождаемостью в России.