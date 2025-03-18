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    Европа ищет «пушечное мясо» против России
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    Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков
    Глава «Росатома» назвал условия включения ЗАЭС в энергосистему России
    Министр Силуанов заявил о подготовке «большой приватизации»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У американской пропаганды нашлись пределы

    Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы»* и «Голоса Америки» нечто намного более опасное?

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    9 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    18 марта 2025, 15:23 • Новости дня

    Россия осудила возобновление военной операции Израиля в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выразила сожаление по поводу возобновления военной операции Израиля в секторе Газа, подчеркнув необходимость мирных переговоров для решения проблемы удерживаемых лиц.

    В заявлении на сайте МИД России подчеркивается, что силовые методы не могут решить вопрос освобождения заложников, а подобные действия ведут к гибели мирных граждан и разрушению инфраструктуры.

    На Смоленской площади отметили, что Россия решительно осуждает любые действия, несущие угрозу мирному населению. Москва обратилась ко всем сторонам конфликта с призывом вернуться к диалогу и совместно искать компромиссное решение.

    В дипломатическом ведомстве подчеркнули важность переговорного процесса для устойчивой нормализации ситуации в секторе Газа. По их мнению, это единственный способ обеспечить полное восстановление палестинского анклава и способствовать мирному сосуществованию.

    Напомним, Израиль возобновил боевые действия в Газе после отказа ХАМАС принять американский план по продлению перемирия, уведомив посредников об отказе от прекращения огня в Палестине.

    18 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти активно обсуждают детали размещения миротворческого контингента из других стран, включая географические аспекты и количество военных, заявил глава МИД Андрей Сибига.

    По данным издания «РБК-Украина», власти Украины находятся на стадии детального обсуждения размещения иностранных миротворцев в стране, передает «Газета.Ru».

    По словам Сибиги, уже определен список стран, готовых разместить свои войска в качестве важных элементов будущей системы гарантий безопасности.

    Он подчеркнул, что украинская сторона активно обсуждает такие аспекты, как география размещения, количество миротворцев и их мандат, отмечая, что эта инициатива больше не является абстрактной идеей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России.

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    18 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье

    Военный аналитик Рожин: ВСУ пытаются найти уязвимое место на границе в Белгородской области

    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ потерпели одно из крупнейших поражений в Курской области. На этом фоне происходит активизация противника на Белгородском направлении. Действия оппонентов – это попытка перебить негативную для Киева повестку в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «ВСУ нанесли артиллерийские удары и произвели атаки дронами по Белгородской области. Кроме того, противник пытался "заскочить" в населенные пункты, находящиеся непосредственно у границы. Среди них – Демидовка и Графовка», – рассказал военный аналитик Борис Рожин.

    Происходящее он назвал «разведкой боем». «Пока не наблюдается ввода каких-то крупных частей, соединений украинской армии. Впрочем, противник активно использует технику, у него есть артиллерийская поддержка», – отметил собеседник.

    Вероятными целями противоборствующей стороны может быть «прощупать силы прикрытия госграницы, попытаться найти уязвимое место, чтобы нанести удар более крупными силами», считает аналитик. Рожин заметил, что активизация противника происходит на фоне предстоящего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Переговоры лидеров России и США проходят в контексте одного из крупнейших поражений ВСУ в Курской области. Активность на Белгородском направлении – это попытка перебить негативную для Киева повестку», – допускает аналитик.

    Он не исключает, что задачей ВСУ может быть «заскочить в населенный пункт и занять его с целью пиара». «То есть речь идет о достаточно локальных действиях. Я думаю, к вечеру вторника станет понятно, продолжат ли ВСУ настаивать на атаках на этом участке или, потерпев неудачу, переключатся на поиск других уязвимых мест», – добавил собеседник.

    На этом фоне вопрос «буферизации» границы становится еще более актуальным, считает он. «Российские военные сейчас отражают атаку и наносят огневое поражение противнику. Но, пока не создана зона безопасности, стоит ожидать повторения подобных операций со стороны ВСУ», – акцентировал Рожин.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, объясняет активизацию противника желанием выиграть время. «Часто задавали вопрос, может ли противник пойти в наступление на других участках границы. Я всегда отвечал и сейчас уверен, что нет. Но провокации с целью раздергать наши ресурсы будет совершать обязательно», – отметил он.

    «Это сейчас ВСУ и демонстрируют. Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке. То же самое будет и сейчас. Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат в Белгородской и Курской областях», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По информации военкора Юрия Котенка, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72. «Потери в живой силе – порядка 20 боевиков», – отметил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ во вторник около восьми утра попытались прорваться через российскую границу. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», противник выдвинул бронегруппы из Сумской области к стыку Курской и Белгородской областей, разминировав с помощью инженерной машины разграждения небольшой участок в районе Прилесья – Графовки в Краснояружском районе.

    В ходе отражения украинского наката российские войска уничтожили танки, БМП и ББМ, пехота находится в лесополосах и пытается атаковать. «По скоплениям противника наносится огневое поражение, ситуация контролируемая», – говорится в сообщении. Позже военкоры сообщили, что противник понес существенные потери и был остановлен на подступах к госгранице, прорыва на территорию России не допущено.

    Как сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, на дороге в районе Графовки служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Баротравмы получили две женщины и мужчина, попутным транспортом их доставили в Краснояружскую районную больницу, а затем отпустили домой для амбулаторного лечения.

    Помимо этого, ВСУ ударили более чем 130 беспилотниками по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому районам и Губкинскому округу. Большинство дронов было сбито ПВО.

    По Шебекинскому округу и Краснояружскому району ВСУ произвели артиллерийские обстрелы. В результате ранено три человека, урон получили школа, несколько частных домов, линии электропередачи, коммерческий транспорт.

    Гладков назвал обстановку сложной. «Все службы, в первую часть Министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», – сказал он.

    Коментарии (2)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    17 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин заявил о стремлении России обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда
    @ Кристина Кормилицина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о намерении создать достойные условия труда и социальной защиты для граждан Таджикистана, работающих в РФ.

    «Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты», – подчеркнул Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские профильные ведомства активно взаимодействуют с таджикистанскими коллегами для предоставления подробных разъяснений по правилам в сфере миграции.

    Ранее в Таджикистане решили обучать отправляющихся в Россию мигрантов русскому языку.

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    17 марта 2025, 22:53 • Новости дня
    Кадыров объявил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»

    Кадыров объявил о создании полка «Ахмат-Кавказ» для усиления войск в СВО

    Кадыров объявил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Грозном состоялось первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ», который станет значительным усилением для российских войск в зоне СВО.

    Как сообщает ТАСС, в Чечне прошло первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» на военной базе в Грозном. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Он приветствовал бойцов и выразил им благодарность за готовность защищать Родину и интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).

    Кадыров подчеркнул, что новый полк создан на постоянной основе и для него уже началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Полк будет оснащен всем необходимым вооружением для выполнения задач, независимо от длительности СВО. Командиром подразделения назначен боевой офицер Хусейн Межидов.

    В ближайшие три месяца новобранцы пройдут необходимую военную подготовку на лучших полигонах, что позволит им значительно усилить группировку российских войск в зоне СВО, согласно словам Кадырова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин планирует наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу. Операция с переброской российских войск по трубе газопровода в Курской области стала дерзким маневром, который решил исход боя, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».

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    18 марта 2025, 07:59 • Новости дня
    Израильский кабинет ушел от ответа об отношении к восхвалению Бандеры на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер не дал ответ на вопрос о восхвалении на Украине Степана Бандеры, переадресовав этот вопрос в израильский МИД.

    Израильский журналист Никита Кулюхин, работающий с российским изданием «Известия», поднял вопрос о Степане Бандере во время правительственного брифинга, передает ТАСС.

    Менцер заявил, что у него нет дополнительной информации о Бандере. Он отметил, что вопрос будет передан в МИД Израиля для более развернутого ответа.

    Кулюхин также попросил не запрещать ему участие в правительственных брифингах, как это якобы ранее сделал израильский МИД.

    Менцер ответил, что таких запретов не существует и Израиль стремится поддерживать стандарты свободной прессы.

    В январе глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ужесточить меры по украинизации населения из-за большого числа русскоговорящих переселенцев. Мэр города также пожаловался, что в Ивано-Франковске стало больше русского языка. Позднее он объявил конкурс на лучшее стихотворение или песню про личность и заслуги Степана Бандеры.

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    17 марта 2025, 22:26 • Новости дня
    Концерт Арбениной в Оренбурге отменили из-за жалоб общественников

    Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге отменен после обращения «Офицеров России»

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге, который должен был состояться 30 марта, отменен после обращения общественников к губернатору Оренбургской области.

    Как передает ТАСС, администрация концертной площадки в Оренбурге отменила концерт Дианы Арбениной, запланированный на 30 марта, после обращения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» к губернатору области Денису Паслеру. Замминистра региональной и информационной политики Инна Аверкова подтвердила эту информацию.

    В официальном ответе министерства спорта области, опубликованном в «Русской общине», говорится, что концерт Арбениной не состоится, поскольку площадка отказалась от проведения мероприятия. Концерт должен был пройти в СКК «Оренбуржье».

    Ранее концерты Арбениной отменялись в других российских городах, включая Омск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Причиной таких решений, как правило, становилась позиция певицы по вопросам спецоперации, вызывающая недовольство общественных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организaция «Офицеры России» oбратилась с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее негативного отношения к спецоперации в Оренбургской области.

    Певица продала два дома в штате Джорджия, США, включая один на Тайби-Айленд, который был приобретен в 2022 году за 850 тыс. долларов и включал три спальни и два санузла. На концерте в Петербурге Диана Арбенина упала с балкона, но зрители помогли ей вернуться на сцену.

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    17 марта 2025, 21:14 • Новости дня
    Партизаны сожгли самоходку ВСУ, экипаж которой пошел в пивную

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожье пророссийские партизаны уничтожили чешскую САУ Dana, воспользовавшись отсутствием экипажа, который отправился в местное питейное заведение, оставив машину без присмотра, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь с 14 на 15 марта украинские военные, управляющие САУ, решили согреться алкоголем и отправились в пивную села Антоновка, передает РИА «Новости». Это заметили партизаны, которые, несмотря на риск, раздобыли топливо и подожгли оставленную без присмотра технику.

    Лебедев подчеркнул, что экипаж вернулся к самоходке до начала детонации и скрылся в неизвестном направлении. Он также предоставил видео, на котором видно, как активист подполья заливает жидкость в командирский люк САУ, которая вскоре начинает гореть.

    Ранее беспилотник 42-й гвардейской дивизии России выявил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку на Запорожском направлении.

    Также сообщалось, что расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки «Днепр» успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ в Запорожской области.

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    17 марта 2025, 20:31 • Новости дня
    Трамп пообещал расценивать атаки хуситов как иранские

    Трамп пригрозил Ирану ответственностью за атаки хуситов на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон будет считать Тегеран ответственным за все атаки хуситов из йеменского движения «Ансар Алла», заявил президент США Дональд Трамп.

    Иран «диктует каждый шаг, предоставляет [йеменским мятежникам] оружие, передает средства и высокотехнологичное военное оборудование, а также так называемые данные разведки», передает ТАСС.

    В публикации Трамп отметил, что отныне каждый выстрел со стороны хуситов «будет рассматриваться как выстрел из иранского оружия, за который будет нести ответственность иранское руководство». Трамп подчеркнул, что последствия для Ирана будут «тяжелыми».

    Ранее власти США официально включили шиитское движение «Ансар Алла» в список иностранных террористических организаций по обвинению в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности.

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    17 марта 2025, 22:40 • Новости дня
    ВС США разрушили металлургический завод в Йемене

    Al Masirah: Американские удары по Ходейде разрушили металлургический завод

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы США нанесли удары по йеменской провинции Ходейда, разрушив металлургический завод, который использовался хуситами в военных целях, сообщил принадлежащий телеканал Al Masirah.

    Американские войска нанесли серию ударов по провинции Ходейда в Йемене, контролируемой хуситами из движения «Ансар Алла». В результате атаки был разрушен металлургический завод в районе Эс-Салиф, который, по данным телеканала Al Hadath, использовался в военных целях, передает ТАСС.

    По данным телеканала, завод подвергся не менее чем 15 ударам. Кроме этого, обстрелу подверглись и другие объекты в районе Эль-Ардж, расположенном на берегу Красного моря.

    Ранее сообщалось, что военные США провели удар по позиции хуситов в районе Эль-Ардж йеменской провинции Ходейда.

    До этого американские Вооруженные силы нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в городе Таизе на юго-западе Йемена, что привело к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене.

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    17 марта 2025, 22:12 • Новости дня
    Прощание с духовником патриарха Илием в Оптиной пустыни завершится во вторник

    Прощание со схиархимандритом Илием продлится до 10:00 в Оптиной пустыни

    Tекст: Денис Тельманов

    В монастыре «Оптина пустынь» продолжится прощание с духовником патриарха Илием до 10:00 вторника, а в период с 05:00 до 07:00 доступ в монастырь будет ограничен.

    Как сообщает ТАСС, церемония прощания с духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием (Ноздриным) в монастыре «Оптина пустынь» продлится до 10:00 вторника.

    Согласно информации, размещенной на сайте обители, монастырь будет закрыт для посещения с 05:00 до 07:00. «Монастырь будет закрыт с 05:00 до 07:00. Прощание со схиархимандритом Илием заканчивается в 10:00», – говорится в сообщении.

    Схиархимандрит Илий, в миру известный как Ноздрин, родился в 1932 году в Орловской области. В конце 1980-х годов он стал духовником восстанавливающейся Оптиной пустыни, которая находилась в запустении 65 лет. За 20 лет служения он занимался возрождением старческого служения. В 2010 году Илий был возведен в сан схиархимандрита. Он ушел из жизни на 94-м году 15 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на 94-м году жизни скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла и братии монастыря «Оптина пустынь», возрождением которого он активно занимался с конца 1980-х годов; отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) назначено на 18 марта, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви архимандрит Мелхиседек (Артюхин).

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    18 марта 2025, 00:35 • Новости дня
    Перестрелки на ливано-сирийской границе унесли не менее семи жизней

    Минздрав Ливана сообщил о гибели семи человек в перестрелках на границе с Сирией

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанский Минздрав сообщил о гибели семи человек и 52 раненых в результате обстрелов на границе с Сирией, где столкновения продолжаются из-за нападений на пограничные селения.

    Обстрелы северо-восточных районов Ливана на границе с Сирией привели к жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Минздрава Ливана, за последние сутки в пограничных селениях погибли по меньшей мере семь человек, а 52 человека получили ранения.

    Президент Ливана генерал Джозеф Аун ранее приказал войскам наносить удары по источникам огня на сирийской территории в ответ на непрекращающиеся обстрелы.

    По сведениям телеканала Al Jadeed, обмен ударами начался после нападения на поселок Эль-Фадлия, где были убиты два ливанца. Представитель Минобороны переходного правительства Сирии сообщил телеканалу Sky News Arabia, что потери сирийских военных за сутки увеличились с шести до 12 человек, и не уточнил информацию о раненых.

    Сирийские силы сейчас проводят операцию по зачистке местности в пограничном районе Хауш-эс-Сейид Али. Ранее сирийская армия вытеснила из этого района бойцов шиитского движения «Хезболлах», которых обвиняют в «вторжении на сирийскую территорию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух представителей «Хезболла», действовавших как разведчики-наблюдатели и участвовавших в терактах на юге Ливана.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новые власти Сирии обвинили ливанское движение «Хезболла» в причастности к убийству троих сотрудников сил безопасности на границе с Ливаном.

    Также сообщалось, что истребители ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам в районе морского порта Тартус на западе Сирии.

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    18 марта 2025, 02:53 • Новости дня
    Роспотребнадзор зафиксировал 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа за неделю

    Роспотребнадзор сообщил о высоком уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В России уже третью неделю подряд регистрируется более 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа, при этом в ряде регионов наблюдается снижение заболеваемости.

    Как сообщает ТАСС, Роспотребнадзор зафиксировал более 1,1 млн случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом в России в течение последней недели. В пресс-службе ведомства отметили, что заболеваемость держится на высоком уровне третью неделю подряд, однако в трети регионов началось снижение показателей.

    Вирусы гриппа, такие как грипп B и A (H1N1), остаются лидирующими среди респираторных вирусов. Среди негриппозных вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы. В то же время, заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться, на прошлой неделе зарегистрировали 3,8 тыс. случаев, что на 14,6% меньше, чем неделей ранее.

    Из-за роста заболеваемости приостанавливаются занятия в ряде образовательных учреждений. По данным на прошлую неделю было закрыто 462 школы, 162 детских дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и 1 ПТУ. Роспотребнадзор также напомнил о важности избегания переохлаждения и поддержания сбалансированного рациона в весенний период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно в европейской части и на Урале, причем большинство заболевших не были вакцинированы. Жители Москвы начали массово жаловаться на вирус, который вызывает высокую температуру и сильный кашель.

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    18 марта 2025, 07:23 • Новости дня
    Израиль возобновил удары в Газе из-за отказа ХАМАС принять план США

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль возобновил боевые действия в Газе после отказа ХАМАС принять американский план по продлению перемирия, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

    Израиль возобновил удары по сектору Газа, после того как движение ХАМАС отказалось принять план США по продлению режима прекращения огня и освобождения заложников, передает РИА «Новости».

    В канцелярии Нетаньяху добавили, что это решение было принято после неоднократных отказов ХАМАС освободить похищенных и отклонить предложения от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

    В канцелярии подчеркнули, что Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной силой.

    Медиаофис правительства Газы тем временем сообщил о более чем 200 погибших с момента возобновления ударов этой ночью, что еще больше усугубляет ситуацию в палестинском анклаве.

    Напомним, палестинец был ранен при обстреле израильскими войсками контрольно-пропускного пункта «Мейтар» на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные ликвидировали двух человек из группы нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу из Иордании в Израиль, остальных задержали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп начал маленькую победоносную войну на Ближнем Востоке.

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    18 марта 2025, 09:20 • Новости дня
    Число погибших в секторе Газа достигло 310 человек

    Министерство здравоохранения Газы сообщило о 310 погибших от израильских бомбардировок

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа количество погибших в результате израильских бомбардировок достигло 310 человек, сотни палестинцев получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения Газы.

    По данным Минздрава Газы, количество жертв израильских бомбардировок в секторе Газа увеличилось до 310 человек, сотни людей также получили ранения и пропали без вести, передает РИА «Новости».

    Ранее Израиль возобновил боевые действия в Газе, после того как ХАМАС отказался принять американский план по продлению перемирия.

    До этого израильские силы задержали и избили двух мальчиков на Западном берегу Иордана.

    Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что израильские войска ранили палестинца в результате обстрела контрольно-пропускного пункта «Мейтар» на западном берегу реки Иордан.

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    18 марта 2025, 13:25 • Новости дня
    Израиль уведомил посредников об отказе от прекращения огня в Палестине

    Al Arabiya: Израиль уведомил посредников об отказе от прекращения огня в Палестине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона сообщила посредникам об отказе от режима прекращения огня в секторе Газа, заявили источники телеканала Al Arabiya.

    Израиль уведомил посредников об отказе от прекращения огня в анклаве на данный момент, сообщили собеседники Al Arabiya, передает ТАСС.

    Напомним, количество погибших в секторе в результате израильских бомбардировок достигло 310 человек, сотни человек получили ранения.

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