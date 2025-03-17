Форум «ТавридаАрт» объединил учителей-блогеров в единое медиапространство

С 15 по 18 марта в Академии творческих индустрий «Меганом» проходит Второй форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей.

Мероприятие объединило учителей, педагогов и воспитателей из разных регионов России, которые обсуждают использование новых медиа для продвижения государственных ценностей в сфере образования. Форум проводится при поддержке Министерства просвещения России.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев подчеркнул, что одной из задач форума является создание единого информационного пространства для учителей, школьников, студентов и родителей.

В мероприятии участвуют порядка 130 педагогов из 39 регионов, которые выступают лидерами общественного мнения и ведут активную просветительскую работу в социальных сетях.

Во время мероприятия наставники-просветители обсуждают темы, касающиеся российского образования, делятся эффективными педагогическими практиками. Программа форума нацелена на развитие навыков работы с медиатехнологиями для успешной трансляции традиционных ценностей через социальные сети. В этом им помогают 13 экспертов, среди которых известные блогеры и специалисты в области образования.

Один из экспертов наставник-просветитель, учитель истории ГБОУ «Школа № 854» Александр Оджо отметил важность онлайн-просвещения благодаря широкому охвату аудитории в новых медиа.

На форуме эксперты также обучают педагогов работе с мессенджерами, этикету ведения диалогов и созданию контента, соответствующего алгоритмам социальных сетей. Это поможет наставникам-просветителям создавать вовлекающий контент и использовать социальные сети как платформу для воспитания и передачи знаний.

Форум способствует объединению педагогов в единое медиапространство, где они смогут не только обмениваться опытом, но и формировать образовательную повестку в медиасреде. Таким образом, мероприятие создает возможности для более эффективного использования социальных сетей в образовательной деятельности.