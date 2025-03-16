Губернатор сообщил о гибели тракториста в Брянской области при атаке дрона

В Брянской области украинские дроны атаковали село, убив водителя трактора

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Брянской области погиб водитель трактора при атаке украинского дрона, сообщает РИА «Новости». Богомаз добавил, что украинские террористы использовали дроны-камикадзе для нанесения удара по сельхозтехнике в селе Воронок Стародубского муниципального округа.

На место происшествия прибыли оперативные службы для проведения необходимых мероприятий и обеспечения безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали дроном лесопожарную станцию в Херсонской области. В Курской области угнали трактора и автомобили фермеров, которые были переправлены на Украину. Во время обстрела ВСУ в Курской области пострадала женщина, получившая ранения от разорвавшегося снаряда.