Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.8 комментариев
На форуме в Иванове назвали способы удержать молодежь в малых городах России
В Иванове состоялся девятый региональный этап II Всероссийского муниципального форума, где обсуждались вопросы воспитания нового поколения и создания условий для самореализации молодежи в малых городах.
Форум в Иванове стал продолжением муниципального диалога, начатого Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Заместитель начальника управления президента РФ Евгений Грачев отметил важность вклада малых городов в развитие молодежи, подчеркнув, что борьба за умы и будущее детей требует ответственных решений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Форум прошел в формате круглых столов и дискуссий. Участники обсуждали подготовку молодых специалистов, особенности взаимодействия с молодежью, роль образования и культуры. Член президиума Совета при президенте РФ Ирина Гусева выделила значимость патриотического воспитания, приводя примеры из Ивановской области, где депутат, вернувшийся с СВО, проводит в школах занятия по патриотическому воспитанию.
Заместитель полномочного представителя президента РФ Алексей Анисимов выразил уверенность в важности форума для дальнейшей работы. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул важность работы местного самоуправления, отмечая, что от него зависит качество жизни жителей.
Форум также затронул темы совершенствования законодательства и предоставления субсидий для развития образования. Эксперты предложили усилить информирование молодежи о возможностях самореализации и поддержки. Среди инициатив было создание кризисных центров для молодежи в трудных жизненных ситуациях.
Во второй день участники форума посетят города Ивановской области, чтобы ознакомиться с местными практиками. Резолюции форума представят на II Всероссийском форуме в Москве в апреле. Организаторами выступает ВАРМСУ с поддержкой администрации президента.