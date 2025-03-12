Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем

Tекст: Дарья Григоренко

В сопровождении российских истребителей Су-30СМ и Су-27, они провели в воздухе более четырех часов. В Министерстве обороны России уточнили, что на отдельных участках маршрута бомбардировщики были сопровождаемы истребителями иностранных государств. Ведомство не уточнило, какие именно страны принимали участие в сопровождении российских самолетов, передает ТАСС.

Полет российского воздушного флота в международном воздушном пространстве над Балтикой проходит в рамках регулярной боевой подготовки, которая включает отработку взаимодействия пилотов и экипажей различных типов самолетов.

Ранее в Минобороны заявили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации России выполнили плановый восьмичасовой полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало о плановых полетах дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря.