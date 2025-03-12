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Российские Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем, сопровождаемые истребителями Су-30СМ и Су-27, а также иностранными самолетами на отдельных этапах, сообщили в Минобороны.
В сопровождении российских истребителей Су-30СМ и Су-27, они провели в воздухе более четырех часов. В Министерстве обороны России уточнили, что на отдельных участках маршрута бомбардировщики были сопровождаемы истребителями иностранных государств. Ведомство не уточнило, какие именно страны принимали участие в сопровождении российских самолетов, передает ТАСС.
Полет российского воздушного флота в международном воздушном пространстве над Балтикой проходит в рамках регулярной боевой подготовки, которая включает отработку взаимодействия пилотов и экипажей различных типов самолетов.
Ранее в Минобороны заявили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации России выполнили плановый восьмичасовой полет над нейтральными водами Охотского и Японского морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало о плановых полетах дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря.