Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.22 комментария
ЦБ решил разрешить вкладываться в криптовалюту только состоятельным инвесторам
ЦБ направил в кабмин предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты
Банк России предложил правительству РФ ввести экспериментальный правовой режим, который позволит ограниченному числу квалифицированных инвесторов покупать и продавать криптовалюты.
Это было сделано в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Предполагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов участвовать в операциях с криптовалютами, передает ТАСС.
В рамках предложений ЦБ, для проведения сделок будет создан специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР), который продлится три года. Участниками этого эксперимента смогут стать только «особо квалифицированные» инвесторы. Таким статусом будут обладать граждане, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей, или те, чей доход за прошлый год составил более 50 млн рублей.
Также в эксперименте смогут участвовать компании, соответствующие критериям квалифицированных инвесторов по действующему законодательству. Для финансовых организаций, желающих инвестировать в криптовалюту, будут установлены регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков данного класса активов.