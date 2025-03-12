  • Новость часаРоссийские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп заставил Зеленского пойти на капитуляцию
    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Саакашвили осудили на девять лет за ботокс и эпиляцию на государственные деньги
    Российские военные дошли до здания администрации в Судже
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место
    США возобновили обмен разведданными с Украиной
    Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    9 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 12:44 • Новости дня

    Анонсированы переговоры Путина и Лукашенко об интеграции России и Белоруссии

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры 13 марта, в ходе которых обсудят развитие отношений и международные вопросы.

    На сайте Кремля указано, что переговоры пройдут в рамках официального визита Лукашенко в Россию, который станет его первым зарубежным визитом после переизбрания на пост главы белорусского государства.

    В ходе встречи лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Одной из главных тем станет перспектива интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Также будут затронуты актуальные вопросы международной повестки.

    Ожидается, что по итогам встречи будут подписаны несколько совместных документов, которые укрепят сотрудничество между Россией и Белоруссией.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко регулярно поднимают тему Украины на своих встречах и в телефонных разговорах.

    10 марта 2025, 12:38 • Новости дня
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин дал поручение о создании отдельного направления поддержки ветеранов боевых действий, которые участвовали в специальной военной операции.

    Глава государства поручил правительству в рамках программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, передает РИА «Новости».

    Финансирование программы должно быть увеличено на основании социального контракта для осуществления такими ветеранами предпринимательской деятельности.

    Поручение должно быть выполнено до 30 марта, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

    Ранее президент поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

    Коментарии (3)
    11 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, сообщает ТАСС. Песков отметил, что верховному главнокомандующему всегда докладывают о подобных происшествиях.

    Песков подчеркнул, что силы противовоздушной обороны эффективно справились с отражением атаки. «Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», – отметил представитель Кремля.

    Песков также заявил, что киевский режим наносит удары по социальным объектам и жилым домам, в то время как Вооруженные силы России целенаправленно поражают военные цели. «Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьет именно по жилым домам», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь. Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл на место падения украинского дрона. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

    Коментарии (4)
    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин наградил Аллегрову орденом

    Ирина Аллегрова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве» от Путина

    Путин наградил Аллегрову орденом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Президент России Владимир Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за ее вклад в развитие отечественной культуры. О награждении сообщает РИА «Новости», ссылаясь на указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

    В документе указано, что певица была отмечена за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

    Формулировка указа гласит: «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну – артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва».

    Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручается лицам, проявившим выдающиеся достижения в области культуры и искусства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Президент также вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.

    Коментарии (14)
    9 марта 2025, 22:32 • Новости дня
    Белоруссия обратилась к России за консультацией по редкоземельным элементам

    Белоруссия запросила у России консультации по добыче и технологиям редкоземельных элементов

    Tекст: Максим Попов

    Белоруссия, не обладая опытом в добыче редкоземельных элементов, планирует обратиться за консультацией к России, чтобы определить технологическую и экономическую целесообразность таких проектов.

    Белоруссия намерена обратиться к России за консультацией по вопросам добычи редкоземельных элементов, сообщает ТАСС. Как отметил заместитель генерального директора по геологии белорусского Научно-производственного центра по геологии Василий Колб, республике необходимо провести комплекс геологоразведочных работ, чтобы определить глубины залеганий и подсчитать ресурсы.

    «У Беларуси нет опыта в этой области. Мы однозначно будем изучать мировые технологии и обращаться к профильным институтам Российской Федерации», – заявил Колб. Специалист подчеркнул, что только после изучения технологий и консультаций можно будет судить о рентабельности и целесообразности добычи.

    По словам Колба, редкоземельные металлы, такие как молибден и тулий, были выявлены еще в советское время и залегают на глубине 200-250 метров. Однако пока Белоруссия не может говорить о промышленных масштабах добычи этих элементов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству исследовать наличие редкоземельных металлов в стране, подчеркнув важность развития геологоразведки. До этого президент Владимир Путин на совещании по развитию геологоразведки призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов.

    Коментарии (3)
    11 марта 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным

    Журналистка Bloomberg сообщила о намерении Уиткоффа встретиться с Путиным в Москве

    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники.

    «Посланник президента (США) на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», – сообщила Хордерн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, Уиткофф уже посещал Москву в 2025 году. Когда Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков, именно Уиткофф вывез американца на родину.

    Коментарии (4)
    10 марта 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    @ Таисия Лисковец/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин установил выплаты для ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, получивших инвалидность в боях с украинскими формированиями с 2014 года.

    Согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, инвалиды 1-й группы получат более 6 млн рублей, 2-й группы – более 5,2 млн рублей, 3-й группы – более 4,4 млн рублей.

    Ранее Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.

    Коментарии (3)
    10 марта 2025, 10:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем участникам СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам СВО.

    Путин поручил правительству до 30 марта внести необходимые изменения в законодательство, чтобы обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем, кто участвовал в специальной военной операции (СВО). Это касается всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях. На сайте Кремля опубликован текст поручения.

    Перечень поручений был сформирован по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», которая состоялась 6 марта 2025 года.

    Ответственным за выполнение указа назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Ранее Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества».

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    Путин присвоил звания Героя России космонавтам Гребенкину и Чубу
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил званиями Героя России космонавтов Александра Гребенкина и Николая Чуба за мужество и героизм, проявленные в длительном космическом полете.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Гребенкину Александру Сергеевичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"... Чубу Николаю Александровичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину звание Героя Труда.

    Коментарии (3)
    11 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.

    «Я поговорю с Владимиром Путиным», – приводит слова президента США ТАСС.

    Он подчеркнул, что разговор состоится на этой неделе. Как заявил глава американского государства, «для танго нужны двое».

    «Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня), и это ознаменует собой 75% пути», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что передадут России предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Американский лидер сообщил, что во вторник или среду состоятся новые встречи, на которых представители России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    11 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Рубио заявил о заинтересованности США в позитивной встрече Путина и Трампа

    Рубио сообщил о надежде США на позитивный характер встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что обе стороны выразили готовность провести встречу, однако она пока не запланирована. «Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также госсекретарь отметил, что несмотря на отсутствие точной даты встречи, он не может предопределить расписание американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что не установлена конкретная дата встречи президентов России и США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в нынешний президентский срок нового американского лидера президенты России и США провели лишь один телефонный разговор в феврале.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Путин попросил потерявшую мужа медика Монгуш не возвращаться на фронт

    Путин призвал медика Монгуш из Тувы, потерявшую мужа на фронте, остаться с детьми

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин призвал военного медика Айдысмаа Монгуш из Тувы, чья служба привела к потере мужа на поле боя, не возвращаться на фронт и сосредоточиться на воспитании детей.

    Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве, сообщает РИА «Новости».

    Президент встретился с женщинами, которые принимают участие в спецоперации, а также с женами и матерями бойцов. Среди них была Айдысмаа Монгуш, военный медик из Тувы.

    Во время встречи с Путиным Монгуш рассказала, как в ходе спецоперации вынесла с поля боя тело своего мужа, с которым не виделась целый год. Сейчас она проживает в Кызыле и воспитывает троих детей: двух сыновей в возрасте пяти и одиннадцати лет и девятилетнюю дочь.

    Путин, обращаясь к Монгуш, попросил ее не возвращаться на фронт: «Ты туда не ходи, ладно? Детишек надо поднимать», – отметил он, подчеркивая важность ее присутствия рядом с детьми. Президент пообещал вручить Монгуш государственную награду.

    Также после эмоционального рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО Путин не смог сдержать эмоций - он признался, что ему трудно комментировать, и отметил героизм российских бойцов. «Очень трогательно было. Я едва сдержался», - отметил Путин, общаясь с женщинами после встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем, отметив артистизм и обаяние актрисы.

    Коментарии (0)
    11 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    Журналист Axios назвал дату возможного визита Уиткоффа в Москву

    Журналист Axios Равид сообщил о возможной встрече Уиткоффа с Путиным в Москве в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, сообщил журналист Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Уиткофф действительно собирается «приехать в Москву в конце этой недели для встречи с Путиным». Однако, как заявил источник, «все еще может измениться».

    Уиткофф во вторник собирается посетить Абу-Даби, в среду – провести переговоры в Дохе по ситуации в секторе Газа, а в четверг он может встретиться с Путиным в Москве, говорится в сообщении.

    Напомним, журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 12:47 • Новости дня
    Лукашенко назначил Турчина новым премьер-министром Белоруссии

    Александр Турчин стал новым премьер-министром Белоруссии по указу Лукашенко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром страны.

    Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром Белоруссии. Это назначение произошло после того, как Палата представителей предварительно согласовала кандидатуру Турчина, передает БелТА.

    До своего назначения на пост премьер-министра Александр Турчин занимал должность председателя Минского облисполкома.

    Согласно Конституции Белоруссии, премьер-министр назначается президентом, но только после согласия Палаты представителей. Данная процедура была соблюдена, и кандидатура Турчина была одобрена.

    Кроме того, Лукашенко назначил бывшего премьера Белоруссии Романа Головченко на должность главы Национального банка. Лукашенко отметил, что это назначение связано с желанием Головченко повысить вовлеченность банка и банковской системы в экономику страны.

    Президент выразил надежду на успешное сотрудничество Головченко и Турчина, подчеркнув важность их совместной работы по решению вопросов финансирования в экономике.

    Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Максим Рыженков, министр обороны Виктор Хренин и министр внутренних дел Иван Кубраков продолжат занимать свои посты в новом правительстве Белоруссии по решению президента Александра Лукашенко.

    До этого экс-премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о сложении полномочий правительства.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: 22 стратегических предприятия Прикамья работают в три смены на нужды СВО

    Политолог Данилин: Экономические показатели и социальное развитие Пермского края выглядят отлично

    Эксперт: 22 стратегических предприятия Прикамья работают в три смены на нужды СВО
    @ uraloved.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча с президентом Владимиром Путиным стала для главы Пермского края Дмитрия Махонина одобрением на новый губернаторский срок, так как регион показывает значительные успехи в социально-экономическом развитии, жилищном строительстве и росте промышленного производства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Павел Данилин.

    «Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Пермского края Дмитрием Махониным. И очевидно, что это было своеобразным одобрением от главы государства на новый губернаторский срок», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Путин выказал высокую оценку работы и поддержку Махонина. Что, конечно же, обоснованно и логично. Регион развивается крайне успешно. О чем говорит хотя бы удвоение валового регионального продукта за время губернаторства Махонина: 2,6 трлн руб. по итогам прошлого года», – объяснил собеседник.

    «Несмотря на санкции, экономические показатели и социальное развитие Пермского края выглядят отлично. Реализовано 23 строительных проекта в сфере здравоохранения, достраивается крупнейший онкоцентр, возведено 63 образовательных заведения, 13 спортивных объектов, в том числе и спорткомплекс "Энергия"», – указал он.

    Регион также лидирует по расселению аварийного жилья, добавил Данилин. «Порядка 80 тыс. жителей края въехали в новые квартиры. Всего в регионе за год построено 1,7 млн кв. м жилой недвижимости. Показатели по нацпроектам в Перми исполнены на 99,9%. Это отличный результат», – продолжил аналитик.

    «Отдельно отмечу развитие промышленности и высокотехнологичного сектора. 22 стратегических предприятия работают в три смены на нужды СВО. Индекс промпроизводства составил 5,5%. Общая сумма инвестиционных проектов только с января по июль 2024-го достигла 91 млрд рублей. Инвесторы запустили более 1,5 тыс. своих инициатив. Сейчас треть всех работающих жителей Прикамья трудится на малых и средних предприятиях», – напомнил эксперт.

    «В целом в докладе Махонина виден масштаб реализации потенциала Прикамья, в том числе стратегического. Это создание новых рабочих мест, инфраструктуры, дорог, в том числе скоростной магистрали. Все это еще раз показывает успешность кадровой политики Путина и внутриполитического блока Кремля», – резюмировал Данилин.

    Напомним, на встрече Путина с Махониным обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе с акцентом на сферы образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства, сообщает Кремль.

    «Мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости. Понимаем, что еще есть куда расти, поэтому есть программа поддержки семей: порядка 140 тыс. семей в Пермском крае получают меры поддержки», – доложил глава региона.

    «В крае реализуется шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие продовольственной безопасности и экспортного потенциала», – заметил губернатор. «Могу заострить – вроде бы небольшой проект "Чайковский текстиль" – 1,1 млрд рублей, но фактически это четверть тканей для Вооруженных сил и для наших нефтяников и газовиков», – сообщил политик. Глава региона также сообщил президенту, что регион занимает после Москвы и Санкт-Петербурга лидирующие позиции по общественному транспорту.

    «Поддержка участников СВО, семей – это ключевая задача, – добавил Махонин. – Мы здесь стараемся вводить все новые меры поддержки. Одна из последних мер поддержки – это семейный капитал участников СВО. Когда рождаются дети, люди могут получить денежные средства, для того чтобы приобрести все необходимое. Уже 400 семей воспользовалось этой мерой поддержки».

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 20:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о неопределенности даты встречи Путина и Трампа

    Дата встречи Путина и Трампа остается неопределенной, заявил Марко Рубио

    Tекст: Денис Тельманов

    Конкретная дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определена, передает ТАСС. По словам Рубио, конкретные сроки пока не назначены. Он сделал это заявление в комментарии для саудовского телеканала Al Arabiya.

    Марко Рубио отметил: «Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена». Это заявление прозвучало на фоне ожиданий, что встреча может состояться в ближайшие месяцы. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности проведения встречи в одной из нейтральных стран.

    Политологи считают, что одна из причин задержки с определением даты встречи может быть связана с напряженной международной обстановкой и необходимостью подготовить повестку для обсуждения лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале.

    Соединенные Штаты нуждаются в российской помощи в вопросе нормализации отношений с Ираном, о чем президент Трамп обратился к Путину в ходе переговоров 12 февраля.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лавров: Европа одержима идеей «миротворцев» на Украине
    El Pais: ВСУ потеряли связь с войсками в Курской области
    Причастный к преступлениям в России генерал Красильников уволен из ВСУ
    ЕС объявил о контрмерах против американских товаров на 26 млрд евро
    Дрон-камикадзе проекта «Архангел» разогнали до 280 км/ч
    Трамп назвал внутренним терроризмом нападения на магазины Tesla
    Стоматолог рассказал о влиянии соблюдения поста на ротовую полость

    Рецессия в США невыгодна даже России

    В экономике США увидели признаки приближающейся рецессии. Согласно экономической модели, она может случиться уже в третьем квартале этого года, и вероятность этого сценария достигла самого высокого значения за сорок с лишним лет. Кто пострадает вслед за Штатами, а кто выиграет от обвала американской экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

    Перейти в раздел

    Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ

    За минувшие сутки российская армия освободила от ВСУ еще 12 населенных пунктов в Курской области. Окруженные части противника сейчас пытаются прорываться пешком к украинской границе или прятаться в подвалах. «Бегут как ошпаренные», – сказал постпред РФ в ООН Василий Небензя. Как полагают эксперты, разгрому группировки противника и продвижению российских войск способствует ряд факторов, поэтому скоро из региона может появиться еще больше позитивных новостей. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп заставил Зеленского пойти на капитуляцию

    Вашингтон декларирует громкую дипломатическую победу: Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы». Такими стали итоги переговоров делегаций Вашингтона и Киева, прошедших во вторник в Саудовской Аравии. Однако фактически перед нами лишь капитуляция киевского режима – прежде всего перед Дональдом Трампом, но в итоге в какой-то степени и перед Москвой. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............