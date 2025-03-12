Анонсированы переговоры Путина и Лукашенко об интеграции России и Белоруссии

Tекст: Александра Юдина

На сайте Кремля указано, что переговоры пройдут в рамках официального визита Лукашенко в Россию, который станет его первым зарубежным визитом после переизбрания на пост главы белорусского государства.

В ходе встречи лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

Одной из главных тем станет перспектива интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Также будут затронуты актуальные вопросы международной повестки.

Ожидается, что по итогам встречи будут подписаны несколько совместных документов, которые укрепят сотрудничество между Россией и Белоруссией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко регулярно поднимают тему Украины на своих встречах и в телефонных разговорах.