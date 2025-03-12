11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Представитель Белого дома отчитала на брифинге журналиста Associated Press
Официальный представитель Белого дома Левитт поругалась с журналистом Associated Press на брифинге
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге раскритиковала журналиста Associated Press, обвинив его в оскорблении.
«Ваша попытка проверить мои знания экономики оскорбительна. Теперь я жалею, что дала задать вопрос Associated Press», – приводит ее слова РИА «Новости».
Во время брифинга журналист выразил несогласие с политикой президента США по повышению пошлин, утверждая, что это приведет к росту налогов, несмотря на обещания президента их снизить. Левитт ответила, что «тарифы – это повышение налогов для стран, которые нас обирают, а для граждан – это снижение налогов».
Журналист AP вступил в перепалку с пресс-секретарем Белого дома, заявив, что тарифы «не взимаются с иностранных компаний, они взимаются с импортеров», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США ограничила доступ журналистов Associated Press в Белый дом. Associated Press обвинило Белый дом в нарушении Конституции США.
Агентство подало в суд на Левитт, руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс и ее первого заместителя Тейлора Бадовича после того, как корреспонденты и фотографы агентства лишились доступа в Овальный кабинет и некоторые другие помещения Белого дома.