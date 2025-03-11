СМИ: Санкции США против российского танкерного флота начали давать сбой

Bloomberg: Санкции США против российского танкерного флота начали давать сбой

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Bloomberg, санкции, направленные на ограничение способности Москвы экспортировать нефть, начали давать сбои. Недавно три судна, находящиеся в черном списке, загрузили нефть российского флагманского сорта и отправились из главного регионального порта, пишет агентство.

Отмечается, что спутниковые снимки также показывают, что число судов, покидающих якорные стоянки к западу от порта Находка, увеличилось. Эти суда находились на якоре с момента введения санкций более года назад.

В январе министерство финансов США объявило о введении санкций против нескольких российских энергетических компаний и высокопоставленных лиц, связанных с энергетическим сектором. США наложили санкции на более 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС».

В МИД России заявили, что санкции США против российских энергетических компаний и чиновников ставят под угрозу стабильность мировых рынков на фоне окончания президентства Джо Байдена.