Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.2 комментария
Песков: Россия хочет видеть Сирию процветающей и дружественной
Российская сторона желает видеть Сирию дружественной и процветающей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным. Это слишком взрывоопасный регион. И конечно же, скажем так, дестабилизация и дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом», – сказал Песков, передает ТАСС.
Москва желает видеть Сирию единой, процветающей, развивающейся, предсказуемой и дружественной, подчеркнул он.
Представитель Кремля отметил, что Россия готова совместно с другими сторонами обеспечивать порядок в Сирии, РФ продолжает контакты по проблематике региона.
Ранее президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа сообщил, что массовые убийства представителей алавитской общины угрожают объединению страны, он подчеркнул, что виновные будут наказаны.