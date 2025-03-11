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    Власти Сирии пообещали наказать виновных в убийствах алавитов
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    21 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    11 марта 2025, 13:23 • Новости дня

    Песков: Россия хочет видеть Сирию процветающей и дружественной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона желает видеть Сирию дружественной и процветающей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным. Это слишком взрывоопасный регион. И конечно же, скажем так, дестабилизация и дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Москва желает видеть Сирию единой, процветающей, развивающейся, предсказуемой и дружественной, подчеркнул он.

    Представитель Кремля отметил, что Россия готова совместно с другими сторонами обеспечивать порядок в Сирии, РФ продолжает контакты по проблематике региона.

    Ранее президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа сообщил, что массовые убийства представителей алавитской общины угрожают объединению страны, он подчеркнул, что виновные будут наказаны.

    10 марта 2025, 18:06 • Новости дня
    Небензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии
    Небензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

    Соответствующее заявление Небензя сделал перед началом закрытых консультаций по сирийскому вопросу в Совете Безопасности ООН, ответив положительно на вопрос журналистов по поводу взаимодействия с США, передает ТАСС.

    Напомним, Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва обеспокоена проявлениями насилия в Сирии.

    Коментарии (13)
    8 марта 2025, 15:08 • Новости дня
    Такер Карлсон обвинил Запад в гибели христиан в Сирии

    Карлсон заявил, что поддержка Западом конфликта против Асада привела к гибели христиан

    Такер Карлсон обвинил Запад в гибели христиан в Сирии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что поддержка Западом войны против Башара Асада привела к гибели христиан в Сирии, указав на уменьшение их численности в стране.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что поддержка Западом войны против бывшего сирийского президента Башара Асада привела к гибели христиан, передает РИА «Новости». Карлсон подчеркнул, что Асад на протяжении десятилетий защищал религиозные меньшинства в Сирии, включая христианское население. По его словам, с ослаблением позиций Асада количество погибших христиан увеличивалось.

    Карлсон отметил, что в те годы, когда неоконсерваторы на Западе поддерживали военные действия против Асада, процент христианского населения в Сирии сократился с десяти до двух. Журналист также обратил внимание на осквернение христианских святых мест после ухода Асада с поста президента.

    Карлсон выразил сомнение в том, что уничтожение древних христианских общин в регионах от Ирака до Газы является простым совпадением. Он задался вопросом о возможных причинах таких событий и призвал задуматься над этим фактом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии закрыли дороги в часть страны из-за продолжающихся боестолкновений. Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие и прекратить вооруженное сопротивление. Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности в результате боевых действий.

    Коментарии (4)
    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 23:22 • Новости дня
    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Россия и США запросили консультации СБ ООН из-за насилия в Западной Сирии

    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии
    @ Russian Foreign Ministry/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

    Россия и США обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой провести срочные закрытые консультации по ситуации в Западной Сирии, сообщает ТАСС.

    Как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, консультации могут состояться в понедельник. «Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта», – написал Полянский.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

    Коментарии (2)
    9 марта 2025, 18:14 • Новости дня
    В Сирии решили создать комиссию для расследования столкновений в Латакии и Тартусе
    В Сирии решили создать комиссию для расследования столкновений в Латакии и Тартусе
    @ Abdulkerim Muhammed/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.

    Администрация президента Сирийской Арабской Республики объявила о создании независимой национальной комиссии, которая займется расследованием событий, случившихся 6 марта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, передает РИА «Новости».

    В результате столкновений между местными силами безопасности и вооруженными группами, несогласными с новой властью в Дамаске, погибли и пострадали как мирные жители, так и представители военных и службы безопасности.

    Комиссия обязана выявить причины конфликта и установить виновных в нападениях на граждан и на сотрудников силовых структур.

    Ранее в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений. В Восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

    Коментарии (9)
    9 марта 2025, 22:00 • Новости дня
    Президент Сирии обещал не допустить гражданской войны

    Ахмед аш-Шараа заявил об угрозе гражданской войны и противостоянии внешним вмешательствам

    Tекст: Максим Попов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что страна не допустит втягивания в гражданскую войну, подчеркнув угрозу со стороны остатков прежнего режима и внешних сил.

    Как отметили в канцелярии президента Сирии, Ахмед аш-Шараа заявил о недопустимости втягивания Сирии в гражданскую войну, акцентируя внимание на попытках остатков прежнего режима и внешних сил спровоцировать раздор в стране, передает ТАСС.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия останется стойкой и не позволит никаким внешним и местным силам погрузить ее в хаос.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности. Позднее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.

    Коментарии (9)
    10 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе

    Сирийские власти завершили операцию и стабилизировали ситуацию в Латакии и Тартусе

    Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе
    @ BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В сирийских провинциях Латакия и Тартус после успешной военной операции восстановлена стабильность, что позволило государственным учреждениям возобновить свою работу, сообщил официальный представитель министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани.

    Абдельгани заявил, что ситуация в провинциях Латакия и Тартус стабилизировалась. Абдельгани отметил завершение операции, целью которой было обеспечение безопасности и восстановление работы государственных учреждений, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Минобороны, силовики успешно отразили все атаки вооруженных отрядов, обеспечив безопасность крупных населенных пунктов и контроль на большинстве автомобильных трасс в регионе.

    Ранее сирийские силы безопасности отразили атаку сторонников свергнутого Башара Асада на блокпост в Меззе.

    В результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

    Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

    Коментарии (3)
    10 марта 2025, 21:40 • Новости дня
    Сирия выразила заинтересованность в партнерстве с Россией

    Временный президент Сирии заявил о стремлении сохранить стратегические отношения с Россией

    Сирия выразила заинтересованность в партнерстве с Россией
    @ Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подчеркнул важность поддержания стратегических связей с Россией, стремясь избежать раскола в отношениях между странами.

    Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических связей с Россией, передает ТАСС. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью агентству Rueters заявил о стремлении поддерживать отношения с Россией на высоком уровне, избегая разногласий.

    «Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», – отметил аш-Шараа.

    Новые власти Сирии пытаются не допустить раскола в отношениях с Россией, что может повлиять на региональную стабильность. Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что российское присутствие в Сирии не должно восприниматься как угроза, и выразил уверенность в необходимости дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

    В сирийских провинциях Латакия и Тартус после успешной военной операции восстановлена стабильность, что позволило государственным учреждениям возобновить свою работу, сообщил официальный представитель министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани.

    Как сообщалось, предложенный сирийскими властями диалог является самым оптимальным путем урегулирования ситуации в стране, заявил в четверг официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

    Коментарии (11)
    11 марта 2025, 12:08 • Новости дня
    Президент Сирии пообещал наказать виновных в убийствах алавитов

    Reuters: Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа пообещал наказать виновных в убийствах алавитов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что массовые убийства представителей алавитской общины угрожают объединению страны, и пообещал наказать виновных, включая своих союзников, если потребуется, сообщило Reuters.

    В интервью агентству Reuters Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что массовые убийства алавитов угрожают его миссии по объединению страны. Шараа обвинил проасадовские группы, поддерживаемые иностранцами, в провоцировании кровопролития, но признал, что за этими событиями стоит месть.

    «Сирия – это государство закона. Закон равен для всех» – заявил Шараа.

    Шараа также рассказал, что его правительство не контактировало с США со времени прихода к власти президента Дональда Трампа. Он призвал Вашингтон снять санкции, введенные в эпоху Асада. Шараа выразил намерение восстановить отношения с Москвой, которая поддерживала Асада на протяжении всей войны, а также урегулировать разногласия с курдами.

    Он подчеркнул, что массовые убийства могут подорвать его попытки сплотить Сирию. По его словам, создан независимый комитет для расследования убийств, который должен отчитаться через 30 дней.

    В ходе интервью Шараа также отверг критику со стороны Израиля и выразил желание сохранить стратегическое партнерство с Россией, несмотря на сложные переговоры о военном присутствии Москвы в Сирии.

    Агентство со ссылкой на источники передает, что с момента начала беспорядков было убито 973 алавита. Шараа отказался говорить, были ли в убийствах замешаны провластные силы или иностранные исламисты, заявив, что эти вопросы будут расследованы независимым комитетом.

    Ранее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений в провинциях Латакия и Тартус.

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что страна не допустит втягивания в гражданскую войну, подчеркнув угрозу со стороны остатков прежнего режима и внешних сил.

    По данным курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

    Коментарии (14)
    8 марта 2025, 22:27 • Новости дня
    В Сирии атаковали штаб сил безопасности в Дейр-эз-Зоре

    Неизвестные атаковали штаб сил безопасности в Букрасе в провинции Дейр-эз-Зор

    Tекст: Максим Попов

    В восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор, сообщил Syria TV.

    По информации телеканала, неизвестные вооруженные люди атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Детали нападения и число возможных жертв пока не уточняются, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг на западе страны, в провинциях Латакия и Тартус, произошли ожесточенные столкновения между сирийскими силами безопасности и группировками, выступающими против новой власти в Дамаске. Для подавления насилия в эти регионы были направлены дополнительные подразделения армии и МВД, которые использовали боевые вертолеты для поддержки операций.

    Местные власти в условиях обострения ситуации объявили комендантский час, чтобы ограничить передвижение и предотвратить дальнейшие беспорядки. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные группы в Латакии и Тартусе прекратить сопротивление и сложить оружие.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада.

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    9 марта 2025, 07:52 • Новости дня
    Al Arabiya: «Хезболла» причастна к дестабилизации ситуации в Сирии

    Представитель сил безопасности Латакии обвинил «Хезболлу» в поддержке сторонников Асада

    Tекст: Максим Попов

    Представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, утверждая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

    Как сообщает Al Arabiya, представитель сил безопасности в сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик заявил, что ливанская шиитская организация «Хезболла» сыграла значительную роль в дестабилизации ситуации в Сирии, передает ТАСС. По его словам, «Хезболла» и иностранные государства поддерживали сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада в ряде районов сирийского побережья.

    Ад-Дик отметил, что силы безопасности арестовали пять человек из числа высокопоставленных лиц прежнего режима, однако их имена не раскрываются по соображениям безопасности. Он также подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем на 90%.

    Напомним, столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента начались 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Наиболее жестокие бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому принадлежит семья Асада. В ответ на эти события власти ввели комендантский час и направили армейские части в регион.

    Минобороны Сирии 7 марта объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, за два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

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    9 марта 2025, 03:20 • Новости дня
    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности

    ЕС обвинил сторонников Асада в нападениях на силы переходного правительства Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности, предположительно совершенные сторонниками экс-президента Башара Асада, и призвал к защите гражданского населения страны.

    Евросоюз резко осудил недавние нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства. Как сообщает ТАСС, эти нападения были приписаны сторонникам бывшего президента Сирии Башара Асада. В заявлении европейской внешнеполитической службы говорится, что насилие против гражданских лиц недопустимо, и они должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с международным гуманитарным правом.

    Кроме того, ЕС призвал все внешние силы соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Это заявление было сделано на фоне эскалации конфликта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, где в минувшую пятницу произошли ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске.

    В ответ на эти события в Латакии и Тартусе были введены дополнительные армейские и полицейские подразделения, а также использованы боевые вертолеты. Власти ввели комендантский час для урегулирования ситуации. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал мятежников сложить оружие, а Минобороны объявило о закрытии дорог, ведущих к прибрежным районам страны.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.

    в восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

    Коментарии (3)
    9 марта 2025, 15:20 • Новости дня
    В Сирии начались столкновения на электростанции в Баниясе

    SANA: Столкновения со сторонниками Асада начались на газовой электростанции в Баниясе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности, сообщили СМИ.

    Сирийское государственное агентство SANA сообщило о столкновениях между сирийскими силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада на газовой электростанции в портовом городе Банияс, передает ТАСС.

    Силы безопасности в настоящее время пытаются вернуть станцию под контроль, чтобы предотвратить повреждение энергетической системы региона. Временное правительство Сирии предпринимает все возможные меры для стабилизации ситуации и восстановления порядка в районе конфликта.

    Ранее представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, отмечая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений. В восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

    Коментарии (2)
    8 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    Сирийский патруль попал в засаду в Латакии

    Патруль безопасности Сирии в Латакии попал в засаду: один погиб, двое ранены

    Tекст: Мария Иванова

    В Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада, что привело к гибели одного человека и ранению двоих.

    Агентство SANA сообщает, что в провинции Латакия, неподалеку от города Эль-Хаффа, патруль департамента общественной безопасности столкнулся с засадой, устроенной вооруженными сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада. В результате инцидента один представитель сирийских сил безопасности погиб, а двое получили ранения, сообщает ТАСС.

    С 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и вооруженными сторонниками Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, который является домом для алавитов, религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.

    В ответ на эти столкновения власти Сирии направили в указанные провинции армейские части и бронетехнику, а в основных городах был введен комендантский час.

    Министерство обороны Сирии объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами страны после двухдневных боев, которые стали самым серьезным вызовом для переходного правительства в Дамаске с момента смены власти в декабре прошлого года.

    По данным управления внутренних дел Латакии, во время подавления мятежа погибли 50 сотрудников сирийских сил безопасности. Также урдский телеканал Rudaw сообщал о гибели 229 мирных граждан.

    В субботу Минобороны Сирии объявило о закрытии дорог в прибрежные районы, включая Латакию и Тартус, после недавних вооруженных столкновений.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.

    Коментарии (2)
    9 марта 2025, 00:42 • Новости дня
    Курдский телеканал сообщил о 532 погибших в столкновениях в Сирии

    Rudaw: За два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя

    Tекст: Максим Попов

    На сирийском побережье в Латакии, Тартусе и Хомсе с 6 марта разгорелись ожесточенные столкновения, в результате которых погибли 532 мирных жителя, преимущественно алавиты, сообщил Rudaw.

    По информации телеканала, с начала столкновений общее число погибших достигло 745 человек, включая 213 бойцов. Из них 93 были представителями сил безопасности, подчиняющихся новым сирийским властям, и 120 – членами вооруженных формирований, созданных сторонниками бывшего президента Башара Асада, передает ТАСС.

    Напомним, 6 марта в указанных провинциях начались столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты, составляющие 12% населения Сирии. В ответ власти направили армейские части и бронетехнику, а также ввели комендантский час в главных городах.

    7 марта Минобороны Сирии объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами. По данным управления внутренних дел Латакии, при подавлении мятежа погибло 50 сотрудников сил безопасности.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус до 11 марта приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.

    Коментарии (15)
    8 марта 2025, 16:02 • Новости дня
    США и курды захватили лидера ячейки ИГ в Сирии

    Курды при поддержке США захватили лидера ИГ Салаха аль-Абдуллу в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Курдские «Сирийские демократические силы» при поддержке США захватили лидера ячейки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация) Салаха Мохаммада аль-Абдуллу на востоке Сирии.

    Курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) при поддержке США провели успешную операцию на востоке Сирии, захватив лидера ячейки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официальное заявление центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

    В ходе операции, проведенной СДС совместно с силами CENTCOM, был задержан Салах Мохаммад аль-Абдулла, который возглавлял одну из ячеек ИГ в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курды предложили создать демилитаризованную зону в Кобани на севере Сирии . Сообщалось, что США начали строительство новой военной базы на севере Сирии начали. Газета ВЗГЛЯД писала, что вывод военных США из Сирии развяжет руки Турции и Израилю развяжет.

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