Песков: Россия хочет видеть Сирию процветающей и дружественной

Tекст: Алексей Дегтярев

«Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным. Это слишком взрывоопасный регион. И конечно же, скажем так, дестабилизация и дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом», – сказал Песков, передает ТАСС.

Москва желает видеть Сирию единой, процветающей, развивающейся, предсказуемой и дружественной, подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что Россия готова совместно с другими сторонами обеспечивать порядок в Сирии, РФ продолжает контакты по проблематике региона.

Ранее президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа сообщил, что массовые убийства представителей алавитской общины угрожают объединению страны, он подчеркнул, что виновные будут наказаны.