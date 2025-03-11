В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
На парковке в Домодедово вспыхнул пожар
На парковке «Мираторга» в Домодедово произошло возгорание, работают спасатели
Возгорание произошло на парковке «Мираторга» в Домодедово, где уже задействованы спасатели, сообщила глава округа Евгения Хрусталева.
В своем Telegram-канале она указала, что возгорание произошло на парковке торговой сети «Мираторг» в Домодедово. На месте инцидента работают спасатели.
Причины возгорания пока не уточняются. Власти призывают соблюдать осторожность и следовать указаниям служб экстренного реагирования. О пострадавших в результате происшествия информации пока нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО было уничтожено 69 беспилотников, летевших на столицу. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.