Песков сообщил, что США хотят увидеть от Киева стремление к миру на переговорах в Саудовской Аравии

Tекст: Ольга Иванова

По словам Пескова, важно понять, действительно ли члены режима Владимира Зеленского хотят мира, или их заявления не соответствуют действительности, сообщает РИА «Новости».

«По Саудовской Аравии – здесь неважно, чего мы ждем, тут важно, что ждут Соединенные Штаты. На самых различных уровнях мы неоднократно слышали заявления о том, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир», – укащал Песков.

Он добавил, что на различных уровнях США неоднократно заявляли о необходимости увидеть такие стремления со стороны украинского руководства. На вопрос об ожиданиях российской стороны Песков отметил, что фокус должен быть на позиции США, которые и заявили о своих ожиданиях.

Песков подчеркнул, что для всех участников переговоров важно определиться, готово ли украинское руководство к мирному разрешению ситуации. Это, по его мнению, является ключевым моментом в предстоящих обсуждениях.

При этом Песков опроверг сообщения о готовящихся переговорах между Москвой и Вашингтоном в Саудовской Аравии на этой неделе.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что на этой неделе в Саудовской Аравии ожидаются переговоры между представителями России и США. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии на этой неделе не запланированы, ни от одной из сторон не поступало информации о подготовке таких встреч.