Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.8 комментариев
Минобороны заявило о безуспешных попытках Киева восполнить потери
Минобороны России: Киев не смог мобилизовать нужное число добровольцев для ВСУ
Украина не смогла набрать даже 4 тыс. добровольцев в феврале, несмотря на запуск нового контракта для молодежи, потери ВСУ в этом месяце составили 38 920 военнослужащих, заявило Министерство обороны России.
Попытки Киева восполнить потери в армии не увенчались успехом. Даже с запуском нового контракта для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет с 11 февраля, не удалось привлечь и пары тысяч добровольцев, в то время как месячный целевой показатель составляет 4 тыс. человек, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
По данным Минобороны, в феврале сотрудники территориальных центров комплектования мобилизовали менее 28 тыс. украинцев, тогда как общие потери ВСУ за этот период составили 38 920 человек. Для сравнения, в январе потери составили 51 960 военнослужащих, но мобилизовано было лишь около 28 тыс. человек. В декабре 2024 года с потерями в 48 470 человек мобилизовали около 33 тыс.человек, а в ноябре на фоне потерь в 60 805 человек мобилизовали лишь около 34 тыс. человек
Эти данные подтверждают, что количество раненых и убитых военнослужащих ВСУ стабильно превышает количество мобилизованных, что свидетельствует о провале усилий Киева по восполнению военных потерь.
Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что в украинских военкоматах взятки за освобождение составляют от одной до 12 тыс. долларов и призвал к их расформированию.
Украинские военные начали носить шевроны с надписью «бусифицирован ТЦК», намекая на мобилизацию через территориальные центры комплектования.
Пленный украинский военный рассказал, что в ВСУ мобилизуют также больных и пожилых людей, несмотря на их состояние здоровья.