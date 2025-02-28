Депутат Рады Скороход сообщила о шевронах «бусифицирован ТЦК» у мобилизованных в ВСУ

Tекст: Антон Антонов

«Смотрите, у нас из тех, кого сейчас мобилизуют, к слову, у парней уже есть шевроны «бусифицирован ТЦК», это уже, знаете, перешло в такой мем*», – приводит слова Скороход ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Скороход указала, что из десяти мобилизованных только трое в лучшем случае готовы выполнять боевые задания. Это, по ее словам, поднимает вопрос о качестве подготовки. Она заявила: «Воевать нужно качеством, а не количеством».

Как писала газета ВЗГЛЯД, термин «бусификация», который означает отлов на улицах украинскими военкомами и насильственную отправку на фронт, стал на Украине словом 2024 года. Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами.