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    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    117 комментариев
    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня

    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    28 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами

    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами и поручил следить за поддержкой участников СВО и их семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

    На встрече с Кобзевым он подчеркнул, что все проблемы участников СВО должны находиться под личным контролем. «И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Губернатор Кобзев заверил, что понимает важность данной задачи и будет следовать указаниям президента. «Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», – ответил он.

    Кроме того, Путин поддержал инициативу присвоения имен Героев России улицам и школам в Иркутской области. На встрече с Кобзевым в Кремле обсуждались планы назвать школу, сквер и улицу именем погибшего в Мариуполе Героя России Эдуарда Дьяконова. Кобзев сообщил, что в области четыре Героя РФ, и подчеркнул важность этой практики.

    Путин согласился с этой инициативой, отметив, что героев нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем. «Обязательно, чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили», – отметил президент.

    Президент уже называл бойцов СВО своими ребятами в ходе встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

    Он выразил благодарность главе региона за помощь военным, сказав: «Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку».

    В День защитника Отечества Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав, уделив особое внимание участникам специальной военной операции в своем обращении.

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    28 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший американский посол в Грузии Келли Дегнан 28 февраля 2022 года потребовала от руководства страны присоединиться к санкциям против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Папуашвили рассказал, что сначала посол встретилась с ним «в ожидании единственного ответа о том, что Грузия введет санкции». По его словам, экс-посол выразила «разочарование» и «замешательство» тем, что после начала СВО тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг участие его страны в санкциях.

    «Келли Дегнан предлагала нам выбрать светлую сторону или темную сторону. Это должно было выразиться в санкциях против России», – пояснил политик. Он отметил, что требование ввести санкции против России Дегнан высказывала «подчеркнуто и четко». После этого Дегнан направилась к Гарибашвили для «более прямого и объемлющего разговора».

    «Все попытки посла США тогда не принесли результата, правительство Грузии отказалось от непродуманной эскалации (с Россией)», – заявил Папуашвили. Он напомнил, что на следующий день президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии.

    «Мы ценим стратегическое партнерство, но знаем, что оно не должно использоваться таким образом. Мы за взаимное уважение с учетом национальных интересов», – заявил председатель парламента Грузии.

    По его словам, «к счастью, тогда Грузия проявила дальновидность».

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    28 февраля 2025, 18:48 • Новости дня
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Волонтер Наталья Хим опубликовала видео, на котором, по ее словам, российский боец с пистолетом ликвидирует троих наемников, пытавшихся укрыться от артобстрела в лесу.

    Хим опубликовала в своем Telegram-канале кадры, на которых, по ее сведениям, российский боец с пистолетом ликвидирует троих наемников, передает «Российская газета». По ее информации, видео было снято на нашлемную камеру одного из легионеров и показывает, как англоязычные наемники пытались скрыться от артиллерийского обстрела в лесу.

    Однако их укрытие не спасло от точных выстрелов. Российский военнослужащий, используя пистолет с глушителем, первым подстрелил наемника, который, судя по видео, не сразу понял, что произошло. За ним на землю рухнул второй боец, а третьим стал оператор, заснявший свою смерть.

    Хим предполагает, что использование бесшумного оружия указывает на принадлежность бойца к подразделению Сил специальных операций (ССО).

    Ранее появилось видео обезвреживания дрона ВСУ российским бойцом врукопашную. В Сети также появилось видео, где российский боец в костюме человека-паука обстрелял позиции ВСУ. Кроме того, военкоры показали, как раненый российский солдат вытащил из-под огня товарища.

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    28 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
    Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкая газета Bild опубликовала материал о споре между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Издание Bild опубликовало статью под названием «Трамп вышвырнул Зеленского», касающуюся спора, возникшего между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе встречи.

    Белый дом опубликовал отрывок перепалки, в которую также был вовлечен вице-президент Джей Ди Вэнс. Администрация США выступила с заявлением, в котором подчеркивается их принцип «Америка на первом месте». Пресс-служба подчеркнула: «Президент Дональд Трамп и вице-президент Вэнс ставят Америку на первое место».

    Напомним, на встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, также сообщалось, что Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

    В начале недели президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина, отметил, что Зеленский становится «токсичной фигурой», как для украинской армии, поскольку «дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями», которые ведут к катастрофическим потерям, так и «для общества в целом».

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    28 февраля 2025, 20:52 • Новости дня
    Трамп и Зеленский поругались в ходе переговоров
    Трамп и Зеленский поругались в ходе переговоров
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече, где обсуждалось возможное перемирие.

    Трамп настаивал на необходимости перемирия, предупреждая, что если Зеленский не «пойдет на сделку», то США «умывают руки», передает РИА «Новости». Зеленский в свою очередь отказался от идеи прекращения огня, заявив, что это «не сработает».

    Президент США подчеркнул, что у Зеленского нет козырей в переговорах с американской стороной, и предупредил, что проблемы Украины начнутся немедленно, если перемирие не будет достигнуто. Он также указал на большие потери украинской армии.

    Зеленский на фразу про козыри ответил президенту США, что «не играет в карты».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в Белый дом для подписания сделки с США о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов, в ходе которой президент США  указал ему на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.

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    28 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера

    Политолог Ярыгин: Трамп отверг попытки премьера Британии сесть за стол переговоров с Москвой

    Американист: Трамп поднял на смех британского премьера Стармера
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Радикальная позиция главы Белого дома Дональда Трампа в отношении европейских партнеров может заставить их пойти на отчаянные шаги, которые перевернут ситуацию с ног на голову – как в переговорах по украинскому урегулированию, так и в отношениях Вашингтона и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее американский лидер провел встречу с британским премьером Киром Стармером.

    «Глава Белого дома Дональд Трамп поднял на смех британского премьера Кира Стармера вопросом о способности Соединенного королевства самостоятельно «справиться с Россией». Все выглядело как шутка, но я бы назвал это самым ярким итогом прошедшего визита», – пояснил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    «Судя по всему, украинский конфликт на встрече упоминался только в рамках более важной темы – дальнейшего сотрудничества Вашингтона с европейским союзниками по НАТО. Американский лидер донес до собеседника свою позицию: альянс нужен Белому дому для того, чтобы контролировать своих вассалов в Европе. Как бы обидно это ни звучало для ЕС», – отметил он.

    «Трамп не хочет окончательной смерти НАТО, он просто заставляет объединение платить более справедливую цену. А без Вашингтона Брюссель не справится с «российской угрозой», поэтому деваться ему некуда. И натянутая улыбка Стармера вместо ответа служит согласием. Глава Белого дома отверг все попытки Европы через британского премьера заявить о своей субъектности и пустить ее за стол переговоров с Москвой», – продолжил спикер.

    «Европа снова хотела предложить США иные варианты коллективного участия в украинском урегулировании. До этого аналогичный шаг попробовал сделать президент Франции Эммануэль Макрон. Каждый визитер по-своему объясняет необходимость продолжения конфликта, финансирования Киева, учета мнения ЕС в переговорах», – указал аналитик.

    «Думаю, теперь стоит ждать резолютирующего приезда в Вашингтон главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в беседе с которой Трамп будет столь же непреклонен. После этого многим покажется, что Европа отыграла все карты. И тогда, допускаю, произойдет какое-то событие – так называемый черный лебедь, которое перевернет ситуацию с ног на голову», – спрогнозировал эксперт.

    «Я даже могу допустить, что произошедшее замедлит переговоры Москвы и Вашингтона. Еще один вариант развития событий: создастся ситуация, при которой Трампу придется пригласить Брюссель за стол переговоров как одну из заинтересованных сторон», – резюмировал Ярыгин.

    В четверг британский премьер Стармер сообщил, что обсудил с Трампом урегулирование украинского кризиса, отметив, что для достижения мира необходимо заключить «прочную сделку». По его мнению, европейские страны «должны принимать в этом полноценное участие». При этом Лондон может взять на себя «лидирующую роль», добавил политик.

    «Я ясно дал понять, что Великобритания готова направить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение (по Украине)», – заявил Стармер на совместной с Трампом пресс-конференции. Он добавил, что в нынешнем году британская сторона планирует предоставить Киеву больше военной помощи, чем когда-либо ранее.

    Трамп в свою очередь «уколол» визави вопросом о способности Британии «справиться с Россией» самостоятельно. Как передает The New York Times,  в ответ Стармер протянул: «ну…» и улыбнулся. В комнате прозвучал «неловкий смех» журналистов.

    Глава Белого дома заявил, что поддерживает принцип коллективной обороны НАТО, предусмотренный уставом альянса. Однако причин для его задействования на Украине нет, подчеркнул Трамп.

    Как пишет газета Politico, встреча Стармера с Трампом стала «отрезвляющей» для Киева и его европейских союзников. Она дала представление о приеме, который ждет Владимира Зеленского в пятницу. Как ожидается, вечером 28 февраля он и Трамп подпишут ресурсное соглашение.

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    28 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной, сообщил телеканал Fox News.

    По данным телеканала Fox News, Белый дом подтвердил отмену пресс-конференции и прекращение переговоров по сделке, передает РИА «Новости».

    Fox News также передал, что после конфликта автомобиль для Зеленского уже ждал у западного крыла Белого дома, хотя он еще не покинул здание на момент выхода информации. Журналисты телеканала сообщили, что, по их данным, президент США попросил Зеленского уехать.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский поругались в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер заявил Владимиру Зеленскому, что Украина имеет большие проблемы и проигрывает в конфликте с Россией, отметив, что он ведет себя неуважительно по отношению к США.

    Зеленский заявил, что не готов к прекращению огня на Украине, чем вызвал гнев президента США.


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    28 февраля 2025, 14:27 • Новости дня
    Медведчук заявил о начале раздела Украины через соглашение с США

    Медведчук обвинил Зеленского в продаже Украины из-за соглашения по ископаемым с США

    Медведчук заявил о начале раздела Украины через соглашение с США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соглашение Украины с США по редкоземельным металлам ознаменовало начало процесса раздела страны, поскольку большая часть ценных ресурсов теперь находится на неподконтрольных Киеву территориях, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье.

    По словам Медведчука, именно президент Украины Владимир Зеленский инициировал этот процесс. Политик считает, что Зеленский, стремясь продать украинские недра, не учитывает интересы граждан, и попал в ловушку президента США Дональда Трампа, который, по словам Медведчука, будет диктовать условия, передает РИА «Новости».

    Медведчук также отметил, что на Украине нет заявленных Зеленским ископаемых в достаточном объеме. По его данным, стоимость залежей на неподконтрольных Киеву территориях составляет не менее 12,4 трлн долларов. Россия контролирует 63 процента угольных месторождений и значительные доли других ресурсов.

    Политик подчеркнул, что политика Зеленского уже привела к огромным потерям каменного угля. После февраля 2022 года 41 месторождение перешло под контроль России, общие запасы угля на Украине составляют 33,873 млрд тонн. Ситуация с газом и нефтью также ухудшается, добавил Медведчук, отметив утрату контроля над более чем 50 месторождениями.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки по стратегическим материалам.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, не делает Украину должником США, но предполагает пункт о гарантиях безопасности.

    Юристы отметили необходимость доработки соглашения между США и Украиной о природных ресурсах, в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом.

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    28 февраля 2025, 11:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю, кроме того, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    По данным ФОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 81%, что на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущей неделей. Также 82% респондентов считают, что президент эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 56% участников опроса, что на три процентных пункта выше, чем ранее. При этом 57% опрошенных уверены, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, что также выше на один процентный пункт по сравнению с предыдущими данными.

    Поддержка политических партий среди россиян распределилась следующим образом: «Единая Россия» получила 47% одобрения (увеличение на три процентных пункта), КПРФ получила 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливая Россия – За правду» – 3% и «Новые люди» – 3%, что на один процентный пункт выше предыдущего замера.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился с 21 по 23 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В середине февраля отмечалось, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%.

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    28 февраля 2025, 22:06 • Новости дня
    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом

    Американист Дробницкий: После ругани с Трампом Зеленский – политический труп

    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На встрече с Трампом Зеленский находился в неадекватном состоянии, даже представитель великой державы вряд ли позволил бы себе повысить голос на Трампа и Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. В пятницу встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме закончилась перепалкой.

    «Видно, что Зеленский находится в неадекватном состоянии. Я думаю, что в политическом смысле он уже мертв. Он позволил себе непозволительное поведение в Овальном кабинете. Даже представитель великой державы вряд ли бы решился повысить голос на Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса. Такого никогда не было в Белом доме», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Политолог назвал визит Зеленского в Вашингтон «полным провалом». «Уже сейчас началась гонка на его замену. Ему еще повезет, если он не окажется в Гуантанамо после произошедшего. Теперь либеральной прессе будет крайне сложно защищать его. Наверняка появятся критические статьи о том, что нужен другой лидер демократической Украины», – предположил спикер.

    «В ходе этой ситуации Трамп сказал важную фразу о том, что теперь американский народ все поймет. Этого следовало ожидать. Казалось, будто Зеленского подготовят к более интеллигентному поведению, и он предстанет жертвой «проклятых трампистов, которые попали в лапы Путина». Но он стал хамить, перейдя на совершенно уличный стиль общения», – добавил спикер.

    «Ситуация для Украины сложная, но они заигрались и рассматривают ее как некий плюс для себя. Но все три встречи, включая переговоры Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, надо рассматривать как диалог с политическими врагами. Задача Трампа – сделать Америку снова великой. Для этого внутри страны он хочет разрушить госаппарат, а на внешнем контуре – Евроатлантику. Украина находится на острие этих процессов», – рассуждает политолог.

    По его словам, на деле Трамп дает понять, «что может оставить Европу пободаться с Россией в одиночку. «За равных он считает только Владимира Путина и Си Цзиньпина. Также президент дает понять, что конфликт на Украине закончится сейчас на условиях Вашингтона. В целом президент США не дал Зеленскому гарантий: никакой пятой статьи НАТО для Киева не будет», – подчеркнул собеседник.

    «Европа будет стараться делать все для того, чтобы война продлилась как можно дольше. Задача Трампа  на этом фоне – либо прекратить конфликт достаточно быстро, держать в медийном фокусе свои усилия, либо каким-то образом вывернуться из этого конфликта и сказать, что ЕС вместе с Украиной предали Америку и теперь это не его дело», – заключил Дробницкий.

    В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома заявил, что Россия и Украина находятся на пороге достижения договоренности о мирном урегулировании конфликта. Он также выразил надежду на скорейшее окончание боевых действий.

    Несмотря на первоначальный оптимизм Трампа, Зеленский подчеркнул, что Киев «никогда не примет только прекращение огня». В ответ на это американский лидер заявил, что Украина сталкивается с колоссальными проблемами и не выигрывать в противостоянии с Россией. Он также добавил, что в подобное положение республика загнала себя сама.

    Кроме того, Трамп отметил, что Зеленский ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Глава Белого дома подчеркнул, что в данный момент именно Киев играет с жизнями миллионов людей, рискуя развязать третью мировую войну. По его мнению, Украина не вправе что-либо диктовать США.

    «Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю – берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня», – пояснил свою позицию Трамп. Он также напомнил, что именно он в предыдущий президентский срок дал Украине комплексы Javelin.

    «Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт», – заключил свою речь президент США.

    Коментарии (9)
    28 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    По данным ведомства, Россия предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами, передает ТАСС.

    Это предложение было сделано в ходе российско-американских консультаций, которые прошли в Стамбуле. МИД подчеркнул необходимость этого шага в укреплении двусторонних отношений и отметил, что прямое авиасообщение может стать важным элементом в развитии сотрудничества.

    Авиасообщение между Россией и США было приостановлено в рамках международных санкций и ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи. Песков заявил о диалоге с США с позиции уважения.

    Коментарии (22)
    28 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Генсек ООН сообщил о приостановке помощи Украине из-за США
    Генсек ООН сообщил о приостановке помощи Украине из-за США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация приостановила программы финансовой помощи в ряде регионов Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.

    В рамках пресс-подхода Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность по поводу сокращений, которые затронули широкий спектр программ, включая гуманитарную помощь и поддержку уязвимых сообществ, передает РИА «Новости».

    Гутерриш отметил: «Я хочу начать с выражения моей глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. Эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ – от гуманитарной помощи для спасения жизней до поддержки уязвимых сообществ, восстанавливающихся после войны или стихийных бедствий».

    Он также добавил, что приостановка программ в ключевых регионах Украины затронула около миллиона человек в 2024 году. Генсек подчеркнул, что последствия сокращения помощи со стороны США будут «особенно разрушительными» для уязвимых слоев населения по всему миру.

    Ранее член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил выход из ООН, чтобы прекратить финансирование организации, а также убрать штаб-квартиру объединения с территории Соединенных Штатов.

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    28 февраля 2025, 21:24 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому, что у того заканчиваются солдаты
    Трамп заявил Зеленскому, что у того заканчиваются солдаты
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что без американской военной помощи конфликт на Украине закончился бы за две недели, призвал его согласиться на прекращение огня и пойти на компромиссы для мирного урегулирования с Россией.

    Американский лидер в ходе встречи с Зеленским заявил, что Украина не сможет долго противостоять России без помощи США, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что, по его мнению, «без военной помощи США конфликт на Украине закончился бы за две недели, возможно, даже меньше».

    Президент США также указал на необходимость Киева пойти на компромиссы с Москвой для мирного урегулирования. «Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А вы говорите нам: «Я не хочу прекращения огня», – заявил Трамп Зеленскому.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в Белый дом для подписания сделки с США о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов.

    На этой встрече Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией. Сообщалось, что Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями.

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    28 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Юристы указали на пробелы в сделке США и Украины по минералам

    Reuters: В сделке между США и Украиной о природных ресурсах есть правовые пробелы

    Юристы указали на пробелы в сделке США и Украины по минералам
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Юристы отметили необходимость доработки соглашения между США и Украиной о природных ресурсах, которое должно быть подписано в пятницу, в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом, отмечает Reuters.

    Соглашение, которое планируется подписать в пятницу на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, предполагает создание совместного инвестиционного фонда США и Украины, сообщает Reuters.

    По условиям соглашения украинское правительство будет вносить 50% от монетизации природных ресурсов в этот фонд. Однако в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом, считают эксперты.

    «Документ создает обязательства для сотрудничества, но не содержит конкретных обязательств в области безопасности. Это именно то, что мы видим в этом соглашении. США не предоставили конкретных гарантий», – заявил профессор международного права из Лейденского университета Брайан МакГарри.

    Один дипломатический источник, пожелавший остаться анонимным заявил, что документ «кажется, довольно выгодной сделкой для обеих сторон». Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия, изложенные в договоре, могут принести облегчение Украине, поскольку президент США отказался от своего первоначального требования о выплате 500 млрд долларов в качестве компенсации за уже предоставленную военную поддержку.

    Зеленский заявил в среду, что успех сделки по добыче полезных ископаемых будет зависеть от переговоров с Трампом, сославшись на отсутствие твердых гарантий безопасности США. В документе действительно говорится, что средства будут реинвестированы «в целях содействия безопасности, защищенности и процветанию Украины», что будет отражено в соглашении о фонде, которое будет регулировать будущее распределение финансовых средств. Правительство США «будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины», говорится в документе, но не уточняется, что это означает.

    МакГарри добавил, что будущие переговоры могут привести к подписанию обязательного договора.

    Один элемент, который привлек внимание МакГарри, заключается в том, что в проекте прямо говорится, что в будущих переговорах о фонде Украина и США «будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины» на ее пути к вступлению в Европейский Союз.

    «Этот процесс, по крайней мере в принципе, имеет интересную политическую поддержку», – сказал он на фоне растущей антагонистической позиции Вашингтона по отношению к ЕС.

    «В рамочном соглашении не упоминается механизм разрешения споров, а доля Вашингтона в будущем фонде также остается открытой для обсуждения», – заявил профессор международного права Университета Дьюка Тим Мейер.

    «Соглашение демонстрирует некоторую неуверенность со стороны США в отношении того, имеет ли правительство право получать долю в фонде, предусмотренную соглашением», – сказал он, добавив, что согласованное соглашение о фонде, вероятно, потребует одобрения конгресса.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки по стратегическим материалам.

    Президент США сообщил, что его встреча с Владимиром Зеленским состоится в пятницу, и отметил, что они подпишут историческое соглашение о сотрудничестве в разработке украинских минералов, нефти и газа.

    Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также не делает Украину должником США, но предполагает пункт о гарантиях безопасности.

    Росконгресс заявил, что ресурсы Украины стоят значительно меньше 500 млрд долларов.

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    28 февраля 2025, 19:02 • Новости дня
    В Раде заявили о беспрецедентной зачистке СМИ на Украине

    Депутат Сюмар заявила о невиданной зачистке информационного пространства на Украине

    В Раде заявили о беспрецедентной зачистке СМИ на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады заявила о беспрецедентном уровне зачистки информационного пространства на Украине, подчеркнув, что такое не наблюдалось с 1998 года.

    На заседании Верховной рады депутат Сюмар выразила обеспокоенность текущей ситуацией в информационном пространстве Украины, передает РИА «Новости».

    По ее словам, уровень информационной зачистки, наблюдаемый сейчас, является беспрецедентным. Сюмар заявила, что с 1998 года, когда она начала работать в этой сфере, подобных мер не принималось.

    «Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время», – сказала депутат. Сюмар акцентировала, что государственная цензура используется для борьбы со всеми подряд, однако, несмотря на это, украинская власть не может защитить страну от внешних информационных воздействий.

    По мнению Сюмар, такие действия властей вызывают серьезные опасения в отношении свободы слова и независимости медиа. Она добавила, что это создает сложную ситуацию для журналистов и медиа в стране, что требует особого внимания и решений на государственном уровне.

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