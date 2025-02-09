С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
Эрдоган оценил сигналы по Украине от США и России
Эрдоган позитивно оценил сигналы США, России и Украины по украинскому урегулированию
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно сигналов от США, России и Украины по вопросам украинского урегулирования и подчеркнул готовность Турции содействовать мирным переговорам.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что позитивно оценивает сигналы, поступающие от США, России и Украины, относительно перспектив украинского урегулирования, сообщает ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что не теряет надежды на мир и приветствует готовность президента Зеленского к переговорам при наличии соответствующего предложения.
Турецкий лидер также отметил положительные сигналы, исходящие от президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Эрдоган выразил готовность Турции внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.
Напомним, в конце января турецкое издание Hurriyet сообщило, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня. Турция готова выступить в роли посредника, отметили обозреватели.