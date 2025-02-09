Эрдоган оценил сигналы по Украине от США и России

Эрдоган позитивно оценил сигналы США, России и Украины по украинскому урегулированию

Tекст: Максим Попов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что позитивно оценивает сигналы, поступающие от США, России и Украины, относительно перспектив украинского урегулирования, сообщает ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что не теряет надежды на мир и приветствует готовность президента Зеленского к переговорам при наличии соответствующего предложения.

Турецкий лидер также отметил положительные сигналы, исходящие от президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Эрдоган выразил готовность Турции внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Напомним, в конце января турецкое издание Hurriyet сообщило, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня. Турция готова выступить в роли посредника, отметили обозреватели.



