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    Маск предложил закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о разговоре с Путиным
    США: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    Задержаны подозреваемые в нападении на полицейского в Дербенте
    Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    44 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    9 февраля 2025, 23:01 • Новости дня

    Эрдоган оценил сигналы по Украине от США и России

    Эрдоган позитивно оценил сигналы США, России и Украины по украинскому урегулированию

    Tекст: Максим Попов

    Президент Турции Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно сигналов от США, России и Украины по вопросам украинского урегулирования и подчеркнул готовность Турции содействовать мирным переговорам.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что позитивно оценивает сигналы, поступающие от США, России и Украины, относительно перспектив украинского урегулирования, сообщает ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что не теряет надежды на мир и приветствует готовность президента Зеленского к переговорам при наличии соответствующего предложения.

    Турецкий лидер также отметил положительные сигналы, исходящие от президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Эрдоган выразил готовность Турции внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Напомним, в конце января турецкое издание Hurriyet сообщило, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня. Турция готова выступить в роли посредника, отметили обозреватели.


    9 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен в Дзержинске

    Российские войска взяли в плен боевиков «Лють» в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выявили и взяли в плен боевиков националистических батальонов «Лють» и «Сафари» в Дзержинске, освобожденном 7 февраля, по словам командира Ивана Шульги.

    В Дзержинске, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате боевых действий были обнаружены украинские националистические формирования, сообщает РИА «Новости». Командир 132-й отдельной мотострелковой бригады Иван Шульга рассказал о присутствии в городе батальона «Лють» и штурмового полка «Сафари», которые являются частью военизированных подразделений полиции особого назначения Украины. В ходе боев часть боевиков была взята в плен.

    Шульга отметил, что украинские националистические батальоны оказались самыми отчаянными, они не сдавались и сражались до последнего момента.

    Шульга сообщил, что его подразделение взяло в плен пятерых бойцов из батальона «Лють». По его словам, бойцы ВС РФ неожиданно атаковали позиции противника, что позволило разоружить и задержать националистов. Захваченные боевики были переданы в тыл российским спецслужбам для дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили Дзержинск в ДНР, что стало важной стратегической победой. В ходе операции штурмовики уничтожили польских наемников, которые действовали на стороне противника. Также сообщалось, что сержант российских войск провел четыре дня в тылу, успешно уничтожая врага во время освобождения Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 06:08 • Новости дня
    Дипломат рассказал о нетипичном поведении США на заседаниях ООН в Женеве

    Американская делегация в Женеве впервые не проявила активности на заседаниях ООН

    Tекст: Максим Попов

    Американская делегация на заседаниях ООН в Женеве отказалась от участия в полемике, что связано с неопределенностью в их действиях после решений Дональда Трампа.

    Как отметил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, делегация США впервые не проявляет активности на заседаниях различных органов ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что американская сторона, обычно активно участвующая в дискуссиях, теперь ограничивается ролью слушателей. Это крайне нетипично для США, которые ранее всегда защищали свои позиции, особенно на конференциях по разоружению, сказал он.

    Гатилов предположил, что такая ситуация объясняется неопределенностью в американской делегации, вызванной новыми решениями президента Трампа.

    «Вероятно, дипломаты США не получили ясных указаний от Госдепа или Белого дома относительно своего поведения в международных организациях. Это и привело к нынешнему состоянию неопределенности и пассивности американской делегации», – приводит агентство слова российского постпреда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. После этого президент Трамп решил вывести США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства БАПОР.


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    9 февраля 2025, 14:56 • Новости дня
    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске

    УФСБ РФ приступило к поиску и уничтожению украинских диверсантов в Дзержинске

    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения УФСБ начали операцию по поиску украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, включая выявление точек взлета БПЛА и корректировщиков огня.

    Подразделения УФСБ России по Донецкой народной республике начали поисковые операции по выявлению и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Дзержинске, сообщает РИА «Новости». Эти действия направлены на обеспечение безопасности в освобожденном городе,. По данным штаба обороны ДНР, задачи УФСБ включают не только поиск диверсантов, но и выявление корректировщиков огня и точек взлета беспилотных летательных аппаратов, с которых ведутся атаки на мирное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики при освобождении Дзержинска уничтожили польских наемников, сержант в течение четырех дней уничтожал врага в тылу, а также штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в этом городе.

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    9 февраля 2025, 00:11 • Новости дня
    Медсестра накрыла собой раненного бойца при обстреле ВСУ

    Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца при обстреле кассетными боеприпасами

    Tекст: Максим Попов

    Ефрейтор Людмила Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.

    Медсестра ефрейтор Людмила Болилая во время украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами проявила мужество и самоотверженность. Как передает РИА «Новости», она бросилась на помощь раненым, несмотря на продолжающийся обстрел.

    В результате кассетного удара ранения получили несколько российских военнослужащих. Болилая, находясь на пункте управления, незамедлительно выбежала наружу и начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одновременно она подготовила их к эвакуации.

    Когда обстрел продолжился, Болилая осталась на месте, чтобы оказывать помощь одному из тяжелораненых бойцов. Она накрыла его своим телом, принимая на себя поражающие элементы и осколки. Это геройский поступок спас жизнь военнослужащему, но сама Болилая получила множественные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

    Ранее три женщины из Белгородской области присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород».

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    9 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»

    Tекст: Максим Попов

    Тела вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова и бойцов «Тигра» прибыли в Приморье для прощания, которое пройдет в здании правительства края.

    Военный борт доставил в Приморский край тела вице-губернатора Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил в своем Telegram глава региона Олег Кожемяко.

    «Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 в здании правительства Приморского края», – написал Кожемяко.

    Напомним, 2 февраля машина командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова подорвалась на мине в зоне СВО, возвращаясь с боевого задания. 


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    9 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска группы «Юг» провели наступательную операцию, освободив населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что Орехово-Василевка в Донецкой народной республике перешла под контроль российских войск. Как уточнили в ведомстве, освобождение произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

    В Telegram-канале ведомства добавили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое в Харьковской области. В результате этого уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, а также два орудия полевой артиллерии и автомобиль.

    Одновременно подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои позиции, уничтожив живую силу и технику нескольких украинских бригад в Новоегоровке в Луганской народной республики, Зеленом Гае, Лозовой и других населенных пунктах Харьковской области. Сообщается о потерях до 205 военнослужащих, танка и нескольких боевых бронемашин.

    В пресс-службе уточнили, что подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

    В то же время группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся серьезные потери украинским бригадам, в том числе уничтожив бронетранспортеры американского производства.

    Авиация и артиллерия российских войск продолжает наносить удары по объектам на Украине, уничтожая инфраструктуру и технику противника. Средства ПВО сбили 90 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS.

    В пятницу российские военные смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике. Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.

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    9 февраля 2025, 05:26 • Новости дня
    Сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска

    Tекст: Максим Попов

    Сержант Василий Мастюгин оставался незамеченным в тылу украинских войск и наносил удары по врагу, помогая освободить Дзержинск в ДНР.

    Как отметил командир штурмового отряда 132-й мотострелковой бригады 51-й армии подполковник Иван Шульга, сержант Василий Мастюгин, командир взвода штурмового подразделения, четыре дня оставался незамеченным в тылу ВСУ, передает ТАСС. Он выполнял задачу по уничтожению солдат противника при освобождении Дзержинска.

    Шульга рассказал, что задача штурмовой группы заключалась в закреплении на определенном участке. При перемещении группы противник использовал средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего связь была потеряна. Однако, после восстановления сигнала Мастюгин вышел на контакт и сообщил, что находится в 500 метрах в тылу украинских позиций.

    Подполковник отметил, что во время пребывания в тылу противника, Мастюгин с помощью стрелкового вооружения наносил огневое поражение врагу, который не мог определить источник огня. Это позволило российским силам корректировать огонь в процессе перемещения украинских войск, что внесло значительный вклад в успех операции.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, одним из ключевых этапов освобождения города стал захват шахты «Торецкая».

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    9 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в Дзержинске

    Tекст: Максим Попов

    Одним из ключевых этапов освобождения Дзержинска в ДНР стало взятие шахты «Торецкая», где ВСУ создали мощную систему укреплений, сообщил командир штурмового отряда Иван Шульга.

    Как отметил подполковник Шульга, операция началась с команды на освобождение города, после чего он принял решение о наступлении на боевых машинах пехоты с десантом, передает ТАСС.

    «Пробили первый рубеж обороны противника. Противник был ошеломлен, первые сутки не понимал, что произошло», – описал он начальную фазу операции. После успешного захвата шахты «Северная» и продвижения в частный сектор, штурмовики достигли микрорайона с многоэтажными зданиями.

    Здесь российские войска получили поддержку от огнеметной роты, что позволило им окончательно закрепиться в районе. Далее бойцы продвинулись к частному сектору, где, по словам Шульги, «под каждым деревом у противника был окоп или блиндаж». Несмотря на это, российские военнослужащие сумели выбить врага и дойти до шахты «Торецкая».

    Офицер подчеркнул, что шахта «Торецкая» представляла собой сложный оборонительный узел ВСУ. Противник ожидал атаки с правого фланга, имея там укрепленные позиции. Однако российские силы зашли неожиданным путем, что позволило им пробить брешь в укреплениях и занять стратегически важный район.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек.

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    9 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    Испанский журналист незаконно встретился с боевиками ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Журналист газеты Mundo Альберто Рохас нарушил границу России и сделал репортаж с бойцами ВСУ в Курской области.

    По информации Mundo, журналист газеты Альберто Рохас выехал из города Сумы в сопровождении украинских военных и пересек границу России, передает РИА «Новости». Целью его поездки было интервью с членами 'бригады 47' ВСУ в Курской области.

    В своем материале Рохас утверждает, что ему удалось пообщаться с украинскими военными по имени Юрий, Антон и Петро.

    Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста за незаконный репортаж в Курской области.

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    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 01:42 • Новости дня
    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана

    Reuters: США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана по указу Трампа о рестрикциях

    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Дональда Трампа ввела санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обвиняя суд в злоупотреблении полномочиями и необоснованных арестах лидеров союзников США.

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.  Имя Хана фигурирует в неопубликованном дополнении к указу Трампа о введении санкций против МУС. Прокурор стал первым, кого затронули финансовые и визовые рестрикции американской администрации.

    Напомним, 6 февраля Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС за их действия в отношении США и их союзников. Вашингтон обвинил суд в злоупотреблении полномочиями, в частности, в выдаче необоснованных ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Указ позволяет применять санкции не только к лицам, причастным к расследованиям против американцев или их союзников, но и к членам их семей.

    Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы причастности к военным преступлениям, связанным с незаконной депортацией и перемещением детей в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МУС инициировал расследование в отношении прокурора Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей. Накануне судебный орган заявил о продолжении работы вопреки санкциям США.

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    9 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    Российские войска уничтожили группу ВСУ на реке Волчья

    Российские силовики уничтожили штурмовую группу ВСУ на реке Волчья в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, которая готовилась форсировать реку Волчья в Харьковской области, используя дроны и артиллерию.

    Как сообщает ТАСС, российские военнослужащие уничтожили на волчанском направлении штурмовую группу Вооруженных сил Украины, готовящуюся форсировать реку Волчью в Харьковской области.

    В ходе операции были задействованы беспилотные летательные аппараты и артиллерия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска, в то время как Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения, а ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона.

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    9 февраля 2025, 07:59 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь

    Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских беспилотников над российскими регионами

    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь
    @ MOD Russia/ Via Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских дронов в различных регионах, включая Курскую и Орловскую области.

    Как передает РИА «Новости», 18 дронов были сбиты над Курской областью, четыре над Орловской областью, и еще четыре над Краснодарским краем.

    Также по три беспилотника были перехвачены над Воронежской и Ростовской областями. В дополнение к этому, по одному дрону были уничтожены над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.

    До этого сообщалось, что ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

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    9 февраля 2025, 07:41 • Новости дня
    Захарова сообщила об отсутствии агремана на нового посла России в США

    Tекст: Максим Попов

    Россия определилась с кандидатурой нового посла в США, но агреман от Вашингтона пока не получен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что излишняя суета вокруг процедуры выдачи агремана новому послу России в США является контрпродуктивной. В  США «перетряхивают госаппарат», поэтому назначение министров, их заместителей и послов происходит в зависимости от степени их лояльности, сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации СМИ, одним из кандидатов на пост официального посла России в Вашингтоне является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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