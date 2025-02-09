СвДП призвала активизировать экономику Германии

Немецкие либералы нацелились на экономический поворот и ограничение нелегальной миграции

Tекст: Максим Попов

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) во главе с бывшим министром финансов Кристианом Линднером представила предвыборную программу на федеральном съезде в Потсдаме, сообщает ТАСС. Документ, принятый единогласно, требует кардинальных изменений в экономической политике страны и сокращения нелегальной миграции.

В программе подчеркивается, что экономический рост должен стать главным приоритетом следующего правительства ФРГ. СвДП намерена добиваться, чтобы новая правительственная программа изменений была представлена в первые сто дней работы. Партия заявила, что не будет сотрудничать с правительством, которое не поставит экономический поворот на первое место.

В области миграционной политики СвДП высказалась за привлечение квалифицированных рабочих, но выразила обеспокоенность по поводу большого числа нелегальных мигрантов, которые, по мнению партии, создают нагрузку на социальные структуры и угрожают внутренней безопасности. Партия также предложила инициативы по изменению европейского законодательства для решения этих проблем.

Во внешней политике СвДП считает важным оживление взаимодействия между Берлином, Парижем и Варшавой для повышения потенциала ЕС. Либералы исключили любое сотрудничество с партиями «Альтернатива для Германии», Левой партией и «Союзом Сары Вагенкнехт». СвДП предпочитает формирование коалиции с ХДС/ХСС, но не исключает альянса с социал-демократами.

Известно, что досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля. В настоящее время рейтинг СвДП составляет 4%. Партия рискует не преодолеть пятипроцентный барьер и не пройти в парламент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер СвДП Кристиан Линднер заявил, что не вступит в коалицию с «зелеными» после выборов в Бундестаг. Ранее американский миллиардер Илон Маск высказал мнение, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну от упадка.