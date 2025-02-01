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Председатель СвДП отверг коалицию с «зелеными» после выборов в Бундестаг
Линднер исключил коалицию СвДП с «зелеными» после выборов в Бундестаг
Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что не вступит в коалицию с «зелеными» после выборов в Бундестаг, выступая за союз с ХДС/ХСС.
Кристиан Линднер, председатель германской Свободной демократической партии (СвДП) и экс-министр финансов ФРГ, исключил возможность формирования коалиции его партии с «зелеными» по итогам выборов в Бундестаг, передает ТАСС.
«Я не считаю, что с 'зелеными' можно было бы достичь свободной от идеологии энергетической и климатической политики, радикальных изменений в экономической политике и новой реальной политики в отношении миграции», – приводит агентство его слова. Линднер подчеркнул, что СвДП не войдет в правительство вместе с «зелеными» после федеральных выборов.
Политик выразил поддержку коалиции с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Он отметил, что правительство без участия левых партий стало бы действительно лучшим, а коалиция ХДС/ХСС и СвДП могла бы стать реформаторским правительством центра.
Напомним, выборы в Бундестаг намечены на 23 февраля, после чего будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер.
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