Заголовок: Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

Уолц заявил, что безопасность Украины после войны ляжет на европейские страны

Tекст: Ольга Иванова

Уолц в интервью NBC News на передаче «Meet the Press» заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американким лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа, а также закупать их у нас».

По его словам, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» этот конфликт в аспекте гарантий безопасности.

Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.