С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.36 комментариев
Уфимец оштрафован за перевозку человека в ванне с пеной на прицепе
В Уфе водитель получил штраф за перевозку человека в ванне и нарушения ПДД
В Уфе сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали водителя за перевозку человека в ванне в прицепе и нарушение правил дорожного движения, выявленное по видео в соцсетях.
Сотрудники Госавтоинспекции в Уфе выписали штрафы водителю, перевозившему в прицепе ванну с человеком, сообщает РИА «Новости». Инцидент стал известен благодаря видео, опубликованному в соцсетях. На кадрах видно, как автомобиль с прицепом и установленной в нем ванной с пеной передвигается по улицам города. Молодой человек в ванне предлагал проезжающим водителям помыть их машины.
Госавтоинспекция уточнила в своем Telegram-канале, что 20-летний водитель за рулем ВАЗ-2114 осуществлял движение с прицепом, перевозив в нем человека. Это создавал опасность для дорожного движения и пассажиров. Подобная перевозка является нарушением правил дорожного движения.
Личность водителя и его пассажиров была установлена. Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за управление автомобилем со стеклами, не соответствующими техническим требованиям. 16-летняя пассажирка, которая периодически высовывалась из салона автомобиля, также получила административный материал за непристегнутый ремень безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в польском городе Пайенчно пьяный водитель проехал на советском танке Т-55 без разрешения, что привело к приводу в полицию. Также сообщалось, что на трассе Симферополь – Евпатория в Крыму перевернулся грузовик с 18 тоннами вина, в результате чего было временно перекрыто движение на участке дороги.