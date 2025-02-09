Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент

Politico: Европейские правые лидеры в Мадриде заявили о планах «отвоевать» континент

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, лидеры правых движения Европы собрались в Мадриде, чтобы продемонстрировать единство и силу после переизбрания Трампа. На первом съезде партии Patriots for Europe, третьей по величине политической силы в ЕС, обсуждались такие вопросы, как отмена зеленой политики, борьба с исламом и миграцией, а также противостояние Брюсселю.

На мероприятии лидер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «торнадо Трамп» изменил мир, и настало время консервативных правительств в Европе. Марин Ле Пен из Франции отметила, что с момента инаугурации Трампа, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «практически исчезла с экранов».

Среди участников конференции были также Герт Вилдерс из Нидерландов, Маттео Сальвини из Италии и Андрей Бабиш из Чехии. Они обратили внимание на проблемы, связанные с миграцией и энергополитикой ЕС. «Зеленый курс мертв», – заявил Бабиш, обвиняя Брюссель в экономическом крахе.

Лидеры подчеркнули необходимость объединения консервативных сил в Европе для противостояния либеральным и социалистическим партиям. Марин Ле Пен выразила надежду на сотрудничество с Европейской народной партией для изменения нынешнего экономического курса.

На закрытом ужине перед конференцией правые политики встретились с президентом Фонда Heritage Foundation Кевином Робертсом, подтверждая связи с американским консервативным движением.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.