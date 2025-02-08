Мешавшему очистке пляжа в Анапе водителю BMW выписали более 20 протоколов

Tекст: Мария Иванова

В Анапе водитель BMW, выехавший на пляж, получил более 20 протоколов, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел, когда на пляже работали волонтеры, и их возмутило поведение мужчины.

Водителем оказался 25-летний местный житель, который объяснил свои действия поиском убежавшей собаки.

Сотрудники Госавтоинспекции выписали мужчине 21 протокол об административных правонарушениях. Большая часть из них, а именно 17, составлены по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Также мужчина был наказан за управление машиной без номеров, несоблюдение требований дорожных знаков, и отсутствие документов на право управления автомобилем и страхового полиса.

Кроме того, на водителя составили протокол за нарушение специального режима на прибрежной защитной полосе. За это мужчина может лишиться водительских прав на срок до трех месяцев или получить административный арест до 15 суток. Все материалы по делу будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее на нескольких анапских пляжах заметили повторные выбросы мазута в виде мелких фракций после недавнего происшествия с танкерами. Между тем земляной вал и полипропиленовая сеть смогли защитить пляжи Анапы от мазута при трехбалльном шторме, упростив процесс очистки побережья.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Анапе встретился с волонтерами, очищающими Черное море от мазута, он поддержал инициативу по регламентации их работы для повышения безопасности, предложенную движением «Экосистема».