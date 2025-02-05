Защитные сети спасли пляжи Анапы от мазута при шторме

Защитные сооружения предотвратили загрязнение мазутом пляжей Анапы при шторме

Tекст: Максим Попов

Сооружения, состоящие из рва, вала и полипропиленовой сети, смогли защитить пляжи Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута при трехбалльном шторме, сообщает РИА «Новости». По словам начальника Кореновского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» Станислава Дудакова, защитные сети второго плана сработали, и основной мазут остался вдоль прибрежной линии, что облегчает его сбор. Мазута выброшено незначительно, но он присутствует вдоль всего пляжа.

На начало недели было подготовлено более 23 километров защитного сооружения от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района. Строительство включает выкапывание рва и использование песка для сооружения вала высотой не менее 2 метров. Основная задача – предотвратить выброс мазута на очищенный берег во время шторма. Полипропиленовые сети впитывают фрагменты нефтепродукта, отметил Дудаков.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме «Волгонефти-239». Загрязнение коснулось черноморского побережья Краснодарского края, где был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Первые выбросы мазута на крымском побережье были зафиксированы 21 декабря в районе Керчи. Позже нефтепродукты достигли Севастополя, где режим ЧС был введен 24 января. В других прибрежных регионах полуострова также были введены режимы техногенной ЧС.

До этого сообщалось, что, по словам вице-премьера Виталия Савельева, меры по ликвидации разлива с танкера «Волгонефть-239» завершили досрочно. В настоящее время ведутся работы по демонтажу части танкера, которые планируется завершить до 31 марта. Уже собрано более 1,4 тыс. тонн мазута и 2,6 тыс. тонн водомазутной смеси. Демонтаж осуществляется в районе мыса Панагия, отметил он.