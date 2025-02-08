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Стартовал новый сезон Международной конкурс-премии «КАРДО»
Началась регистрация на VIII сезон международной премии «КАРДО»
Открылась регистрация на Международную конкурс-премию развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Участники из 89 регионов России и 125 стран мира могут подать заявку до 8 апреля. Призовой фонд Международной конкурс-премии «КАРДО» составляет 7 млн рублей. В этом году премия расширила свои масштабы: увеличилось количество национальных этапов и стран-участниц гранд-финала, добавлено направление «Фэшн» и номинация «Рэп».
В рамках нового сезона будут заключены соглашения о сотрудничестве с амбассадорами 15 национальных этапов премии за рубежом. Национальные этапы пройдут с марта по июль 2025 года в странах, включая Чили, Аргентину, Колумбию, Францию и Казахстан, с целью выбрать лучших представителей уличной культуры и спорта, которые поедут представлять свою страну на гранд-финал в Россию. Каждый из национальных этапов будет сопровождаться подписанием официальных соглашений для системной работы в сфере гуманитарного, спортивного и культурного сотрудничества между государствами и НКО.
В прошлогоднем сезоне заявки подали участники из 110 стран. Было проведено десять национальных этапов за рубежом и 25 – в России.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил успех VII сезона по количеству участников и зрителей, подчеркнув значимость премии для общества.
Гендиректор премии «КАРДО» Валентин Работенко отметил, что премия является эффективной социальной лестницей, популяризирующей здоровый образ жизни и способствующей самореализации молодежи. Он подчеркнул важность добавления нового направления и номинации для расширения аудитории.
Международная конкурс-премия развития уличной культуры и спорта «КАРДО» реализуется для выстраивания глобального сотрудничества в продвижении индустрии уличной культуры и спорта, продюсирования талантливых победителей и налаживания международной коммуникации.