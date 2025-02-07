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    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    7 февраля 2025, 14:56 • Новости дня

    Мишустин заявил о минимальном снижении в добывающем секторе России в 2024 году

    Мишустин: По итогам 2024 года снижение в добывающем секторе России составило 0,9%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что России по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе до 0,9%.

    Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что адаптационный период топливно-энергетического комплекса продолжается, компании активно ищут новых партнеров и осваивают перспективные рынки, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что, несмотря на небольшое снижение в добывающем секторе, производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром выросло на 2%. «Это неплохие результаты», – добавил председатель правительства. Таким образом, несмотря на вызовы, Россия смогла добиться положительных изменений в энергетическом секторе.

    Ранее Путин подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    6 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо повысить качество приема на платной основе в высшие учебные учреждения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

    «Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что нельзя допускать обучения подобным профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Глава государства подчеркнул, что в итоге получается очень низкий уровень подготовки специалистов, который никому не нужен.

    Также в ходе заседания совета президент заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть.

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    6 февраля 2025, 18:00 • Новости дня
    Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности исключения архаичных и устаревших курсов из программ подготовки в технических вузах.

    Он отметил, что данные курсы не соответствуют современным требованиям экономики и становятся причиной потери интереса у студентов к своим будущим профессиям, передает ТАСС.

    «Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», – подчеркнул Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. Путин также указал, что наличие таких курсов может приводить к тому, что студенты нередко оставляют учебу в вузах.

    Президент России Владимир Путин в четверг поздравил молодых ученых, которые стали лауреатами президентской премии в области науки и инноваций, с их предстоящим профессиональным праздником.

    Он заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до двух процентов от валового внутреннего продукта к 2030 году, а также обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики и пообещал содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к лауреатам Премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    «Вам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

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    6 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин заявил о желании молодых ученых работать в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Путин, выступая на церемонии вручения премий молодым ученым, заявил, что отток молодых ученых из страны сейчас минимален и приблизительно равен числу тех, кто возвращается обратно, передает ТАСС.

    «Небольшое количество уезжает за границу, где-то 5-7%, примерно такое же количество возвращается сейчас в Россию», – отметил глава государства.

    Путин подчеркнул, что власти продолжат создавать условия для того, чтобы талантливые ученые и специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал на благо России и ее граждан. Он заверил, что будут предприняты все необходимые меры для поддержки отечественного научного сообщества.

    Кроме того, президент отметил, что большинство участников грантовой программы Российского научного фонда продолжают свою карьеру в России. По словам Путина, 58% этих ученых остаются в стране для дальнейшего развития своих научных исследований.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Он заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, и предложил создать экспозицию проектов молодых ученых в центре «Россия».

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    6 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что совмещение учебы и работы становится все более распространенным среди студентов, что требует новых подходов в образовательной системе.

    По его мнению, это стремление молодых людей заслуживает уважения и широкой поддержки. Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер предложил внедрять индивидуальные учебные планы для студентов, занимающихся трудовой деятельностью по своей будущей специальности.

    «Необходимо вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, и использовать гибридные форматы обучения», – подчеркнул Путин. При этом он отметил важность сохранения фундаментальности и качества образования.

    Гибридные форматы, по мнению Путина, должны предоставлять возможность учиться, не жертвуя качеством образования, что позволит студентам более эффективно совмещать учебу с работой.

    Ранее Путин предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения, и сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.

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    6 февраля 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин поручил сделать интересными школьные программы

    Путин поручил сделать интересными школьные программы по математике и естественным наукам

    Путин поручил сделать интересными школьные программы
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников, с участием научных и образовательных организаций.

    «Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации», – отметил российский лидер на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    Ранее Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

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    6 февраля 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны

    Путин поразился успехам российских ученых в выращивании быков массой до тонны

    Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в беседе с молодыми учеными выразил удивление достижениями российской генетики в области животноводства, узнав, что в стране могут выращивать быков весом до одной тонны, что ранее было возможно только за рубежом.

    Разговор с лауреатом президентской премии, профессором Еленой Корочкиной коснулся инноваций в питании коров и сохранении генетического материала. Путин выразил интерес к ее работе и расспросил о среднем весе выводимых быков. Когда он услышал цифру в одну тонну, он поразился: «До тонны?» Президент также уточнил нюансы, такие как сроки выращивания и прежние результаты в этой области, передает ТАСС.

    Корочкина пояснила, что такие быки уже есть в России, но основная задача – сохранение генетического потенциала. «Это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов, – заметил российский лидер. – Таких [быков] раньше у нас никогда не было – чтобы до тонны вес доходил. Мы все закупали же за границей».

    Ранее Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Глава государства заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин обсудил композиты для защиты от радиации при полете на Марс
    Путин обсудил композиты для защиты от радиации при полете на Марс
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными спросил у специалистов о том, возможно ли защитить от радиации животных в случае отправки их на Марс.

    Глава государства обратился к инженеру Наталье Черкашиной, которую президент ранее наградил за разработку защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации, передает ТАСС.

    «Наталья Игоревна, скажите, пожалуйста, вот сегодняшние современные радиационно-защитные композиты, они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, кошкам, собакам?» – спросил он ученую.

    Исследователь пояснила, что такая возможность есть. Пока ведется работа над усилением защиты космонавтов от радиации. Путин указал, что полет до красной планеты займет порядка шести месяцев, в полете уровень радиации куда выше, чем на земной орбите.

    Напомним, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Ранее СМИ сообщили, что США могут предложить России совместный полет на Марс и возвращение на Луну.

    Коментарии (4)
    6 февраля 2025, 16:53 • Новости дня
    Путин пообещал решить проблему оторванности учебных программ от практики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

    На встрече в Кремле с молодыми учеными президент России Владимир Путин обсудил актуальные вопросы системы образования, передает ТАСС. Лауреат президентской премии Вадим Попков выразил обеспокоенность по поводу оторванности новых учебных программ от реальной практики и последних достижений науки и технологий.

    Путин поинтересовался, какие ведомства могут содействовать в решении этой проблемы. В ответ Попков указал на Минпромторг и прежде всего на Минобрнауки. Президент заверил, что обсудит этот вопрос с соответствующими министрами, и подчеркнул важность живого общения с теми, кто непосредственно работает в отраслях.

    «Я сейчас переговорю с коллегой – вы с ним тоже пообщайтесь, а потом я вернусь к этому вопросу уже с самим министром», – заявил Путин. Он добавил, что такие встречи с профессионалами будут полезны для людей, которые занимаются отраслью каждый день. Президент также предложил дополнительно обсудить вопрос с министром после встреч молодого ученого с представителями ведомства.

    Напомним, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Он заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.

    Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Коментарии (2)
    6 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин предложил ввести поэтапное профессиональное образование в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения.

    Путин предложил предусмотреть в нормативной базе новой модели высшего образования возможность поэтапного профессионального обучения. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что такая модель образования позволит студентам получать квалификацию после завершения определенного цикла обучения. «Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации», – отметил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до 2% от ВВП к 2030 году, обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки, а также поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников.

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    6 февраля 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин призвал не допустить дефицита учителей в России

    Путин заявил о недопустимости дефицита учителей в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть, несмотря на изменение демографической ситуации в стране.

    Глава государства, выступая на заседании Совета по науке и образованию, подчеркнул важность недопущения дефицита школьных учителей в связи с изменением демографической ситуации в стране. Путин отметил, что по прогнозам после 2025 года ожидается снижение численности учащихся начальных классов, однако к 2032 году в старших классах предполагается рост численности учеников с 4,8 до 5,5 млн, передает ТАСС.

    «Для чего я это говорю? Для того, чтобы мы заранее посмотрели вперед, самым внимательным образом подошли к регулированию численности преподавателей. Ни в коем случае не должно возникнуть дефицита ставок в соответствующих категориях преподавателей. Я сейчас обращаюсь и к руководителям ведомств соответствующих, и к руководителям регионов», – отметил российский лидер.

    Ранее Путин отметил, что совмещение учебы и работы становится все более распространенным среди студентов, что требует новых подходов в образовательной системе.

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    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

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    6 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин в Кремле наградил молодых ученых

    Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Лауреатами стали четыре исследователя, в их числе – ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Наталья Черкашина, передает ТАСС. Видео с награждения опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Черкашина разработала материалы и технологии для защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации.

    Также награждена профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий СПбГУ ветеринарной медицины Елена Корочкина. Она преуспела в разработке инновационных способов питания коров и в сохранении генетического материала животных.

    Кроме того, награждены заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института имени Иоффе РАН Вадим Попков и его сотрудник Кирилл Мартинсон. Их удостоили награды за технологию создания СВЧ-керамики, превосходящей по характеристикам зарубежные аналоги.

    Напомним, премия президента в области науки и инноваций учреждена в 2008 году. Она присуждается за результаты исследований, которые вносят значительный вклад в развитие науки.

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    7 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи

    Песков сообщил об отсутствии «стартовых контактов» Путина и Трампа для обсуждения возможной встречи

    Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    «Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков призвал СМИ «не спешить». «У них не было никаких стартовых контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, а если нужно, то когда и как», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    6 февраля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин обозначил критерии распределения бюджетных мест в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость строгого распределения бюджетных мест в вузах под задачи конкретных производств, а также увеличение практической подготовки студентов.

    На заседании Совета по науке и образованию Путин заявил о необходимости изменения подхода к распределению бюджетных мест по инженерным специальностям, сообщается на сайте Кремля. Глава государства отметил важность того, чтобы эти места распределялись под конкретные задачи производств и отраслей, в том числе тех, которые будут создаваться с нуля в рамках национальных проектов технологического лидерства.

    «Важно, чтобы бюджетные места по инженерным специальностям не растворялись в общей массе, а распределялись строго под задачи производств и отраслей, в том числе тех, которые будут создаваться с нуля в рамках нацпроектов технологического лидерства», – сказал Путин.

    Он указал на необходимость в короткие сроки выстроить все механизмы распределения контрольных цифр приема и довести их до конкретных учебных заведений. Приоритет должны получать вузы и колледжи, демонстрирующие высокие результаты в подготовке кадров. Это, по словам Путина, подразумевает достойную заработную плату выпускников и их трудоустройство по специальности.

    Кроме того, президент акцентировал внимание на важности организации образовательного процесса в высшей школе. Он подчеркнул необходимость значительного увеличения доли практического обучения современным инструментам проектирования и конструирования, которые уже активно применяются на предприятиях.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до 2% от валового внутреннего продукта к 2030 году. Он также предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения, и сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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