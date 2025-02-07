Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Мишустин заявил о минимальном снижении в добывающем секторе России в 2024 году
Мишустин: По итогам 2024 года снижение в добывающем секторе России составило 0,9%
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что России по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе до 0,9%.
Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что адаптационный период топливно-энергетического комплекса продолжается, компании активно ищут новых партнеров и осваивают перспективные рынки, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что, несмотря на небольшое снижение в добывающем секторе, производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром выросло на 2%. «Это неплохие результаты», – добавил председатель правительства. Таким образом, несмотря на вызовы, Россия смогла добиться положительных изменений в энергетическом секторе.
Ранее Путин подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.
Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.