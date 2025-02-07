ЦБ назвал золото наиболее доходным активом

ЦБ: Золото в России оказалось самым доходным активом в 2024 году среди финансовых инструментов

Tекст: Вера Басилая

По данным Центробанка, золото продемонстрировало наибольшую доходность на российском финансовом рынке в 2024 году, увеличившись на 44,6% в рублях. На фоне высоких процентных ставок также отличились рублевые фонды денежного рынка и депозиты, передает ТАСС.

Однако высокие ставки негативно повлияли на акции застройщиков, чьи котировки значительно снизились во второй половине года после прекращения программы льготной ипотеки. В январе 2025 года ситуация изменилась: акции строительных компаний восстановили часть утрат, увеличив индекс строительной отрасли на 23,3%.

Валютные депозиты, напротив, показали отрицательную доходность из-за укрепления рубля. Золото продолжило оставаться стабильным вложением, демонстрируя 3,4% доходности за январь, что превышает инфляцию в 1,14%.

Эксперт Иван Авсейко из УК «Первая» считает, что спрос на золото со стороны центральных банков и суверенных фондов остается высоким, несмотря на укрепление доллара и высокие процентные ставки. Китай как ключевой покупатель золота может увеличить спрос в условиях слабости местной валюты.

По его словам, более частыми в 2025 году станут вспышки волатильности на фондовом рынке, что также указывают на еще один год сильных закупок золота в качестве защиты инвестиционного портфеля.

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