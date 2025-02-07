Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Несколько членов «Союза Сары Вагенкнехт» покинули партию перед выборами в Бундестаг
Часть политиков «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) покинула левую партию, включая депутата Европарламента, менее чем за три недели до выборов в Бундестаг.
По данным Der Spiegel и Die Welt, среди вышедших из партии оказался депутат Европарламента Фридрих Пюрнер, который выразил обеспокоенность действиями окружения Вагенкнехт, передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Он заявил, что эти действия идут вразрез с ценностями партии и подвергают давлению критиков.
Пюрнер, который до избрания в Европарламент осенью 2020 года потерял пост главы департамента здравоохранения баварского района Айхах-Фридберг из-за несогласия с мерами по борьбе с пандемией, сказал, что его решение обусловлено разочарованием в политике партии.
Кроме того, еще шесть политиков, вышедших из партии, принадлежали к ее баварскому отделению. Их решение было вызвано голосованием представителей ССВ в Бундестаге в поддержку мер по борьбе с нелегальной миграцией, предложенных блоком ХДС/ХСС и поддержанных АдГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вагенкнехт заявляла о необходимости для будущего созыва Бундестага учредить специальный комитет по расследованию подрыва «Северных потоков» и рассмотреть возможность ремонта и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». В декабре партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» объявила о выдвижении своего лидера кандидатом в канцлеры ФРГ. Вагенкнехт с 2019 года включена в реестр украинского экстремистского сайта «Миротворец».